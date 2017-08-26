涉美企集體被駭 中國男師在美落網

2017-08-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部廿四日指出，廿一日從中國上海飛抵美國加州洛杉磯國際機場的中國籍男子俞平安（Yu Pingan，譯音），涉嫌赴美提供「Sakula」惡意軟體並合謀駭侵美國企業，當場因聯邦刑事指控被捕，預計下週出庭聆訊。儘管訴狀未提，但因該軟體與二〇一四及一五年美國聯邦人事管理局（ＯＰＭ）資料外洩案有關，加上美方一直懷疑中國政府涉案，全案格外引發外界聯想。

根據訴狀，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查美國企業一一年四月至一四年一月間遭「Sakula」等手法駭侵案時，從俞平安通聯記錄發現，他把該軟體的多種版本提供給另兩名黨羽，且明白該工具會被拿來犯案。

事實上，「Sakula」先前名號不響，美國企業集體被駭才震撼國際。受害名單雖未全部公開，但似以航太及能源產業為主，美國凱普斯通渦輪公司（ＣＰＳＴ）與法國飛機製造商都疑是苦主。尤其值得注意的是，已知的被駭者都是中國感興趣的企業。

不過，法院指派為被告辯護的律師柏格表示，俞平安只是一名老師，和中國政府沒干係，這次來到洛杉磯僅是為了參加會議。

中國外交部發言人華春瑩廿五日也撇清關係並重申，「中國政府堅決反對並依法打擊各種形式的非法網絡活動」，但「一貫重視保障海外中國公民的合法權益，並為海外中國公民提供必要的領事保護與協助。」

美國政府一五年六月才公告ＯＰＭ案，事涉美國過去與現任公務員個人資訊，以及中央情報局、國家安