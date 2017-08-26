殺害黑人 佛州40年來首見白人死囚伏法

2017-08-26

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國佛羅里達州二十四日晚間執行自二○一六年一月以來暌違近兩年的死刑，對一名在近三十年前據信基於種族歧視而殺人的白人死囚注射混合式致命藥劑，其中一款藥物是首度用來執行死刑、據信能有效減輕死囚痛苦、但也引發極大爭議的甲苄咪酯（etomidate）。

五十三歲的白人男子馬克．厄賽在佛州當地時間二十四日晚間伏法，為該州自一九七六年恢復死刑以來、首名因殺害黑人而被處死的白人死囚。佛州自恢復死刑以來已處死九十二名人犯。厄賽在行刑前並未留下遺言。

這次行刑另一大特色，是當局更換行刑所使用三種藥劑中的一種；鎮定效果欠佳而導致死囚過度痛苦的咪達唑侖（midazolam），被換成麻醉藥甲苄咪酯。國際權益組織「緩刑」主任佛亞痛批此舉很有問題，畢竟注射致命藥物執行死刑本身就不是人道與溫柔的殺人方式；研發「甲苄咪酯」的嬌生旗下的楊森藥廠也反對將該藥用於行刑，強調研發藥物是為救命而非執行死刑。但佛州矯正署堅稱，讓注射致命藥物過程既人道又有尊嚴是該署職責與目標。

厄賽在一九八八年於佛州傑克森維爾槍殺三十四歲黑人男子羅伯特．李．布克以及二十六歲的白人與西班牙裔混血男子羅伯特．麥克道爾，陪審團最後以九比三裁定厄賽死刑。檢方指控厄賽是白人至上主義者，動手槍殺布克前還口出種族歧視之言，是基於種族主義而痛下殺手。

厄賽生前受訪時否認殺害布克，並解釋槍殺麥克道爾是出於酒後暴怒，他對此深感抱歉；針對身上的白人至上主義刺青，厄賽解釋是他過去在德州服刑時為了能在監獄中苟活自保所刺。