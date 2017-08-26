兄妹都流亡 塔克辛家族「政治死刑」

2017-08-26

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕盈拉的稻米補貼瀆職案是塔克辛家族過去十年來面臨的諸多政治、司法挑戰中的最新一起。其胞兄、泰國前總理塔克辛二○○六年遭軍方罷黜，為了避免貪瀆入獄，長年流亡海外，如今盈拉也疑似步上後塵。泰國媒體報導，盈拉從柬埔寨轉往新加坡後，未來將前往杜拜與哥哥會合。曼谷朱拉隆功大學泰國政治專家盤通指出，若兩兄妹皆流亡，「塔克辛家族與為泰黨在政治上已結束，因為這個家族喪失了政治合法性」。

六十八歲的塔克辛是泰國當前政治分裂的核心人物。一九八○年代他棄警從商，最後成為身價達數十億美元的電信鉅子。二○○一年，他棄商從政，並贏得大選，他迅速打造自己的政治網絡，令保守的建制派不安。○五年，他的扶貧政策讓他再度獲得壓倒性勝選，在泰國人口稠密、貧窮的北部地區以及曼谷勞工階級間取得堅定的支持，成為泰國唯一贏得連任的民選總理。

自二○○一年以來，泰國每次大選皆由塔克辛的政黨勝出。事實上，塔克辛原本贏得大批曼谷商業菁英的支持，然而同一批團體以及軍方後來厭棄他。塔克辛家族被控貪污，盈拉的稻米補貼政策觸發了中產階級的街頭抗爭，並導致二○一四年軍事政變。

塔克辛○六年遭軍方罷黜，盈拉二○一四年垮台，之間兩位親塔克辛的總理被法院解職。在二○一四年以恢復秩序發動軍事政變的現任總理帕拉育，在二○一○年鎮壓親塔克辛的「紅衫軍」抗爭中扮演關鍵角色，當時逾九十人在曼谷遭槍殺喪命。

儘管塔克辛家族仍擁有大批忠實的支持者，然而塔克辛不太可能再度踏上泰國土地，而盈拉出亡，則使塔克辛家族失去凝聚民氣的巨星，泰國「紅黃（黃衫軍，反塔克辛陣營）對抗」時代宣告落幕。

泰國政論家阿圖基（Atukkit Sawangsuk）說：「這是塔克辛家族的結束，因為他們已然放棄。即便他們的黨還在，人民仍給予支持，但整個家族已經撤退，無法再扮演帶頭角色。」