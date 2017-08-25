日痴漢冤罪商機 手指定位APP、諮詢險搶市

2017-08-25

〔編譯林翠儀／綜合報導〕電車「痴漢」（色狼）是日本代表性的社會問題之一，以往社會著重撲滅色狼，檢舉數年年增加，但近年卻出現多起冤案，讓男性通勤族人人自危，業者推出了防止「痴漢冤罪」的手機應用軟體、危機處理指南及相關保險，看準了市場的需求。

日本通勤電車很常發生色狼事件，一旦被檢舉成色狼嫌疑者通常很難舉證自清，許多案例變成「痴漢冤罪」身敗名裂，今年有多名被檢舉電車色狼男性，冒險跳鐵軌落跑甚至遭輾斃案件。

大阪市一家公司利用手機GPS開發一套防止被誣指為電車色狼的應用軟體「冤罪STOP」，使用者搭車時先打開軟體，手指輕觸手機畫面，軟體就會以0.03秒頻率，全程記錄使用者手部及手指移動軌跡，遇到色狼糾紛時馬上就能證明清白，該軟體預定九月上架，售價3000日圓（約台幣840元）。

東京一家手機應用軟體公司也開發一套「痴漢冤罪指南」軟體，教導用戶若被誣指為色狼時，第一時間及後續訴訟流程該如何應對。這套應用軟體以3個月收費360日圓（約台幣100元）的價格開放下載。另外，「日本少額短期保險」公司則推出「痴漢冤罪求救呼叫律師費保險」，每月保險費為590日圓（約台幣165元），但若確定當事人有色狼行為，則會要求當事人全額還款，畢竟保險並不是為保護色狼而設。