天鴿重創澳門 9死200傷

2017-08-25

澳門特首為「應變不足」致歉 氣象局長請辭獲准

〔編譯周虹汶／綜合報導〕本月中旬後在太平洋生成的熱帶氣旋「天鴿」，威力於23日達到巔峰，朝中國珠江三角洲直襲。正面迎風的香港與澳門先後發出最高級別颱風警告，卻難逃嚴重災情，目前粗估香港損失80億港幣（約313億台幣）；宛如歷經「戰爭」的澳門則至少有9人喪生、200人受傷，創近年風災紀錄。澳門行政長官崔世安24日為應變不足致歉，並宣布已批准澳門氣象局局長馮瑞權引咎請辭案。

全澳大停電大淹水 車主移車竟淹死

「天鴿」乃53年來吹襲澳門的最強颱風，創香港天文台「10號颶風信號」和澳門氣象局「10號風球」18年來首度齊發紀錄。除風勢驚人，又遇上農曆初二、三的天文大潮，因此引發破壞力強大的風暴潮，導致珠江口地區多處嚴重淹水，中國珠海市和澳門災情尤慘，部分地區甚至一度水淹及胸。

然而，澳門氣象局除預告風大慢半拍，更未發佈防洪警告，當局也未提前疏通市區內淤塞的下水道，以致民眾逃難不及，有人驚覺地下室進水才趕緊救車，最後命喪地下停車場。馮瑞權卻只說，氣象預報複雜、無法全準，令激憤群情更加難平。

澳門8成電力靠中國輸送，但23日中午珠海供電線路故障，造成全澳供電中斷，凸顯「一國兩制」幻影。澳門電力公司緊急全面啟動本地供電，但因能力有限，只能籲請民眾節約能源。又因電力問題，青洲水廠、大水塘水廠及路環水廠僅能部分供水。

經濟活動方面，澳門五星級賭場紛紛啟動緊急發電機，但23日晚間仍有不少房客伸手不見五指，必須摸黑行動；加上淹水未退，沒住威尼斯人酒店仍像在威尼斯，怨聲載道。香港災情雖相形較小，但也有部分低窪地區淹水，海陸空交通大亂。

另據央視報導，廣東省傳出至少8死，另2萬6817人撤離到避難所，近200萬戶短暫停電。