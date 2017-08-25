美威力球231億頭彩 一注獨得

2017-08-25

〔編譯張沛元／綜合23日外電報導〕美國威力球（Powerball）樂透23日開出美國史上頭彩獎金第二高的7億5870萬美元（約台幣231億元），而且是一注獨得，賣出這張頭獎彩券的是新英格蘭地區麻薩諸塞州水鎮的一家小型住宅區便利商店。

創美史第二高頭彩獎金 單注獨得之冠

23日晚間開獎的威力球頭彩號碼為6、7、16、23、26與最後的威力球號碼4，開獎前就估計頭彩獎金將高達7億美元。這筆鉅款可以一次領或分29年每年領，扣稅後估計實得4億4300萬美元（約台幣134億8000萬元）。

獨得頭彩獎金的得主身分尚未公佈，目前只知道頭獎彩券是在距離波士頓約14公里的麻州水鎮住宅區的便利商店Handy Variety賣出。店東寇爾女士跟她的公公辛赫在當地時間24日一早準備開店做生意時，立刻被還沒天亮就守候在店門外的大批媒體記者包圍。與老公共同持有這家店的寇爾女士說，她非常高興；該店臉書與在地資訊推薦服務Yelp的帳號也充斥祝賀詞。

23日開出的威力球頭彩獎金為美國史上第二高，僅次於2016年1月開出的16億美元頭彩獎金（3注中獎），此外也是北美樂透史上單注獨得的頭獎彩金之冠。威力球樂透彩公司還說，另有6注（分別在康乃狄克州、伊利諾州、路易斯安那州、新墨西哥州、賓州與維京群島賣出）各得200萬美元，以及34注各得100萬美元。

全美有44個州外加華府、波多黎各與美屬維京群島都能玩威力球樂透彩。每週開獎兩次的威力球樂透的玩法簡單，先從69個白球（編號從1到69）中抽出5個，再從26個紅球（編號從1到26）中抽一個；要中頭彩得6個號碼全中，機率為兩億九千兩百二十二萬分之一。