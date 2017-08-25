中國UC瀏覽器疑竊密 印度調查

2017-08-25

控UC從印度用戶手機竊取資訊 若屬實將禁用

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度媒體23日報導，印度電子資訊技術部一名匿名高級官員表示，中國電商鉅子阿里巴巴旗下UC瀏覽器，涉嫌從印度用戶的手機竊取資訊，如果其罪行屬實，可能會禁止UC瀏覽器。外界猜測，在中印邊界衝突升高之際，印度正加碼以「經濟牌」反制中國。

這名官員透露，政府接連收到申訴，指UC瀏覽器將印度手機用戶資料傳到中國的伺服器，即使用戶執行反安裝，UC瀏覽器仍可控制手機的網域名稱伺服器（DNS）；政府正進行調查。

印度電子資訊技術部秘書薩瓦赫尼（Ajay Prakash Sawhney）23日亦證實， 對於UC瀏覽器的測試正在進行，政府在做任何決策之前，會先等待一份報告出爐。此前，加拿大多倫多大學的一份調查發現，UC瀏覽器侵犯用戶隱私，並且存在安全漏洞。印度高級計算發展中心（C -DAC）正在調查。

對此，UC瀏覽器所屬公司UCWeb發言人回應說，該公司尚未收到印度政府的通知或暗示。收集用戶資訊是標準產業慣例，以提供在地化服務；該公司收集資料事先取得用戶授權。

UC印度市佔率近五成 用戶1億人

印度統計報告顯示，UC瀏覽器在印度的市佔率僅次於Google Chrome，佔印度手機瀏覽器市場的48.66％。不過，UC瀏覽器自稱在印度有超過1億的每月活躍用戶，其市佔率超過5成。

其實，印度本月已第二度對中國企業展開調查。早前，印度電子資訊技術部曾以維護網路空間、數位基礎設施為由，要求20多家手機製造商於8月28日前符合新的安全規定，否則將徵收罰款，包括中國小米、金立、Oppo和Vivo等手機廠商，以及聯想集團都在此列。

在中印於邊界對峙之際，印度右翼組織「民族覺醒論壇」（SJM）也發起激烈反華行動，呼籲公開抵制阿里巴巴集團投資的印度支付服務「Paytm」，敦促印度政府以經濟與安全為由，禁止中國對此類公司進行投資。

印度國產手機製造商「Karbonn Mobiles 」董事長哈西加（Sudhir Hasija） 指出，手機超過95％的零件都是來自中國，或是台灣及其他地方的中資企業所製，除了電池、耳機及充電器，沒有一項是在印度製造。全球及印度都在擔憂，中國透過這些裝置收集用戶資訊。

印度手機協會全國主席莫辛德羅（Pankaj Mahindroo）則建言，印度政府若希望資料不要外流，就應直截了當，要求科技廠商在印度建立伺服器資料庫。