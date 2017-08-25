公開辭職信 科學特使籲彈劾川普

2017-08-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕去年獲得歐巴馬政府任命的美國國務院科學特使、再生能源專家卡門（Daniel Kammen）二十三日因不滿總統川普對維吉尼亞州種族衝突事件的回應而辭職，他在辭職公開信中批評川普助長種族歧視，更在公開信中寫藏頭詩，呼籲彈劾川普。

曾在柯林頓政府時期擔任勞工部長的加州大學柏克萊分校教授萊許（Robert Reich）也撰文呼籲，川普對美國構成「明顯且立即的危險」，必須儘快予以彈劾。

卡門在社群網站「推特」公布的這封辭職信，當中對川普多有嚴厲批評，但是最尖銳的訊息或許是其中隱藏的「藏頭詩」，正文每一段第一個字字母拼起來正好是「IMPEACH」（彈劾）。

卡門說他是因川普對維州種族衝突的評論而決定辭職，「回應您（川普）對美國核心價值的攻擊」，並指川普未能譴責白人至上主義和新納粹份子，在國內外造成衍生後果。他在維州事件上力挺參議員麥肯、前總統布希和該市市長等共和、民主兩黨人士「清楚明確」的聲明。

根據這封辭職信，川普對種族衝突的回應是壓倒駱駝的最後一根稻草，川普之前的一些決策、言行，包括退出巴黎氣候協定，已經令卡門擔憂。信中說，川普對種族衝突的回應「與其向來助長種族歧視、性別歧視，不顧所有美國人民、全球和地球福祉的行為模式一貫，這一點格外令我擔心」。

卡門引用前總統艾森豪名言「重視特權甚於原則的人，很快會兩者盡失」，寫道「很遺憾的，您迄今的種種作為傷害了美國生活品質，我國在海外的地位，以及地球的永續性。」

卡門為加州大學柏克萊分校能源教授，領導該校「可再生與適當能源實驗室」（RAEL），去年二月獲任無給職科學特使。白宮未回應此事，國務院發言人麥森說，卡門「做了辭職的個人決定」，「我們感謝他對美國科學外交的奉獻」。

上週總統藝術人文委員會集體請辭抗議川普的言論，也在辭職信寫藏頭詩「抵抗」（RESIST），呼應反川普陣營的口號。