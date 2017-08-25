美艷密探集資買推特 要川普閉嘴

2017-08-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕受夠美國總統川普沒事就在個人推特上口出驚人之語的美國中央情報局（ＣＩＡ）前密探兼媒體寵兒薇勒莉．普列姆女士，日前發起一項成功率微乎其微的十億美元群眾募資運動：呼籲各界慷慨解囊以便買下推特股份，並封鎖川普的推特帳號，好讓川普永遠不能在他最愛的推特上發聲。

普列姆上週在集資平台gofundme.com發起「讓我們買下推特與禁了川普」（Let’s #BuyTwitter and #BanTrump）的集資運動，截至台灣時間二十四日晚間為止已募得四○七○一美元（約台幣一二三萬元），與目標相去甚遠。

普列姆計畫集資十億美元好買下推特的控股權益，藉此查禁川普推特帳號。普列姆說，是讓川普閉嘴的時候了；從幫白人至上主義者壯膽到提倡對記者暴力相向，川普推文傷害國家與人民，揚言對北韓發動真正的核戰更讓危險程度升至新高；既然推特不肯刪除川普帳號，那就讓民眾花點小錢，奪走川普最強而有力的大聲公與避免核戰爆發，畢竟推特是上市公司，而股份就等於權力。

推特重度使用者川普的每日推文幾乎總能引發爭議，包括揚言開戰、既罵敵人也痛批盟國，及突然更動美國政策，像是禁止跨性別人士從軍。川普偏好使用個人帳號@realDonaldTrump，而非正式的總統推特帳號@POTUS；因拼字有誤，偶爾還自刪推文。

普列姆也來頭不小，曾是ＣＩＡ臥底幹員，夫婿威爾森則曾任美國駐外大使。威爾森在二○○三年公開批評美國攻打伊拉克師出無名，指控布希政府以有瑕疵的情報作為出兵理由；布希政府數日後透過媒體披露普列姆的密探身分藉此報復威爾森，美國司法部稍後應中情局要求展開調查，洩漏普列姆身分的副總統錢尼的幕僚長李比，被以偽證與妨礙司法等罪定罪，但刑期獲布希減輕。