先罵媒體又籲團結 川普演說錯亂

2017-08-25

24小時內 兩演說調性迥異

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二十二日先在亞利桑那州鳳凰城一場演說中，怒批媒體要為外界譴責他對維吉尼亞州種族衝突評論負責，次日在內華達州雷諾市另一場演說中，又呼籲全國不分膚色，團結一致。紐約時報等指出，這兩場在二十四小時內先後發表的演說調性迥異，呈現一位有著兩種截然不同面貌的總統，也似乎反映出白宮內要他克制和他個人放任自己不吐不快之間的掙扎。

川普二十三日在雷諾市舉行的美國退伍軍人協會全國大會上發表演說，言語審慎而且照著事先準備好的講稿，表示「我們並非依照膚色定義」，美國會以確認其共同價值觀克服挑戰。他稱讚退伍軍人是全國企盼放下歧見的榜樣，「在我們尋求延續將我們團結在一起成為一個民族、一個國家之忠誠之際，你們是我們效法的對象」。

然而，就在前一天晚上，川普在鳳凰城罔顧幕僚叮囑，再度怒批媒體要為各界廣泛譴責他負責。

這類反差是川普上任後一再出現的基本模式，他在讀稿機和原貌重現兩種角色扮演之間不停切換。在維州種族衝突事件後，這類模式在華府及全國各地掀起波瀾，也映照出儘管新任白宮幕僚長凱利整頓紀律，卻未能約束川普動不動就偏離正軌的傾向。

鳳凰城和雷諾市的演說場域和對象明顯有別：前者是有如競選造勢的集會，面對的是他最死忠的支持者，他重述他對衝突事件的回應，一再用「我們」、「他們」區分彼此；後者是向一群退伍軍人演說，並有法案簽署儀式，他的演說因而充滿愛國情操，呼籲全國療傷止痛。

紐時：怒氣沖沖的 才是川普

紐約時報認為，有許多理由令人相信，在鳳凰城那個怒氣沖沖的川普，才是真正的川普，符合他上任後對各種挫折的一貫反應。儘管歷任許多總統公開和私下的表現有所不同，也會私下苛刻抱怨遭媒體、政治對手荼毒，但總統歷史學家達萊克（Robert Dallek）說，川普不同的是，他不僅公開發洩這些情緒，而且將此作為傳達訊息的重要部分。