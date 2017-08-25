美研發核子巡弋飛彈 拚2020服役

2017-08-25

美增進空中投射能力

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國防部已與該國「洛克希德馬丁公司」和「雷神公司」簽約，展開研發「長程遠攻（ＬＲＳＯ）」武器的準備作業。長程遠攻武器是一種核子巡弋飛彈，可從B-52、B-2與下一代的B-21等遠程打擊轟炸機上發射。

據美國空軍廿三日發布的新聞稿，洛馬和雷神這兩家軍武大廠，各獲得一紙九億美元（約二七四億台幣）合約，期限約五年，期使長程遠攻武器的設計概念成熟，並檢驗其研發技術。美國空軍部長威爾森（Heather Wilson）聲明說，這種武器將讓美國「核武三角」（指陸基、潛射與空射核武）中，從空中投射的能力現代化，進行有效嚇阻，而將之現代化的過程必須符合成本效益。

取代80年代空射巡弋飛彈

這項長程遠攻計畫，將取代一九八○年代初期研發的AGM-86B「空射巡弋飛彈（ＡＬＣＭ）」。美國空軍新聞稿裡提到，擬於二○二○年代晚期開始讓長程遠攻武器服役。不過，此次與洛馬、雷神的合約，只是委請他們進行初步工作，而空軍核武中心最終將擇一，由其中一家國防承包商於二○二二年專責設計和製造這種長程遠攻武器。美國空軍官員並透露，由於B-1B轟炸機將不再負責投射核武，故按計畫，未來並不會接收這種武器。

本週美國空軍才給予波音與諾斯洛普格魯曼兩家公司合約，研發取代義勇兵三型洲際彈道飛彈的「陸基戰略嚇阻（ＧＢＳＤ）」計畫。匿名美國空軍官員指出，ＧＢＳＤ與ＬＲＳＯ間唯一的共同點只有「兩者都是核武」，惟後者較偏向戰術計畫層面，而非像ＧＢＳＤ那樣一整套的發射與指管系統。

空軍官員重申長程遠攻武器的必要性，不僅出於空射巡弋飛彈乃八○年代產物，還必須考量敵方的技術今非昔比，美軍的ＡＬＣＭ將不再能夠穿透俄、中甚至伊朗等敵方多樣化的先進防空系統。

兩軍武大廠研發長程遠攻武器

此外，若缺少長程遠攻武器，B-52、B-2與B-21只能針對被嚴密防禦的目標投擲短程重力核彈，迫使美軍在核子轟炸前必須先用傳統武器進行大規模的攻擊，藉此壓制敵方的防空網，或利用大量的核子洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈來達到相同目標。