學者示警:一帶一路 「全球金融大地雷」

2017-08-25

壞帳外溢 恐衝擊全世界

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國領導人習近平提出的「一帶一路」倡議，在民間資金不買帳而退出之際，正由中國四大國有銀行籌資取代，北京長江商學院經濟學教授許成鋼、柏林墨卡托中國研究中心副總裁孔弼永（Bjorn Conrad）示警，一旦相關基礎建設計畫失敗，中國將面臨數千億人民幣呆、壞帳，屆時衝擊外溢，恐成為全球金融體系下一個重大風險。

中國「一帶一路」目的在對外連結橫跨亞、歐、非洲六十多國，欲投資沿線國家鐵公路、港口、油管、發電廠等基礎建設的實體和數位網絡，藉以擴張中國在這些地區的政經影響力。路透引述消息報導，中國建設銀行正為一個基金籌資至少一千億人民幣，中國銀行也計畫籌募二百億人民幣，以支援「一帶一路」相關投資，另中國工商銀行、農業銀行也在考慮類似計畫。

基建貸款 風險擴及國家

許成鋼表示，這些貸款擴大至高風險國家政府，因是政府對政府貸款、且最終成為政府間關係，這議題就會出現「軟預算限制」（soft budget constraints）困境；所謂「軟預算限制」指國有企業即使無力償債，也不被允許破產倒閉，由於這攸關國家利益，政府必須讓國有事業維持下去。

他說，像中國這樣存在大量國有企業，過去十年具有很高的軟預算限制，造成在金屬、營建、大宗原物料產業的過剩產能，以及大量難以償債的「殭屍企業」。

產能過剩 未解決還擴散

許成鋼指出，「一帶一路」不但沒有解決「過剩產能」問題，還把問題擴散至海外；這些軟預算限制以空前的速度和規模擴張，也將造成「空前」的慘重後果。

國際金融協會（IIF）數據顯示，截至今年六月，中國債務已超過GDP（國內生產毛額）的三百％。墨卡托中國研究中心副總裁孔弼永表示，「一帶一路」很多基建計畫無疑將會出現前所未見的問題，「許多計畫存在不良信貸的重大風險及違約的高風險」；中國銀行體系若出現問題，勢必會引發全球銀行體系的風險。