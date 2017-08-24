美艦任務吃緊 犧牲訓練難保不出事

2017-08-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕第七艦隊飛彈驅逐艦「費茲傑羅號」和「麥肯號」發生事故之際，正值美國海軍在亞洲任務吃緊，從抗衡中國聲張其南海主權的「航行自由」行動，到因應北韓飛彈威脅的危機部署。彭博分析，美軍艦隊規模縮小，但任務並未相對減少，造成工作量加重且犧牲訓練，可能是連串事故背後的主因。

報導引述美國退役海軍官員的說法，指稱艦隊分身乏術是接連出事的可能原因之一，被迫在攸關美國戰略利益的亞太地區，將訓練及部署任務合併。退役海軍上校、現任「新美國安全中心」（CNAS）資深主管的韓德里克斯（Jerry Hendrix）指出，「當你試圖在海上保有那麼多船…就必須付出代價。被犧牲掉的就是訓練，我想艦隊裡早已停止訓練。」

戰略暨預算評估中心資深研究員克拉克（Bryan Clark）曾在二○一五年撰文指出，從一九九八到二○一五年，美國海軍規模縮減二十％，艦艇數僅剩二七一艘，但海外部署艦艇數仍維持約一百艘，因此每艘船艦的工作量必須加重二十％，才能符合要求。

美國國會稽核處（GAO）一五年五月一份有關美國海軍軍力的報告顯示，以一五年二月為例，美國本土的艦艇有二十二％的時間用於部署任務、四十一％用於訓練、十九％在保養，剩下時間也處於適航狀態。反觀基地在日本的艦艇，六十七％都在出任務，三十三％在保養，用於訓練的時間根本為零。