美艦任務吃緊 犧牲訓練難保不出事

2017-08-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕第七艦隊飛彈驅逐艦「費茲傑羅號」和「麥肯號」發生事故之際，正值美國海軍在亞洲任務吃緊，從抗衡中國聲張其南海主權的「航行自由」行動，到因應北韓飛彈威脅的危機部署。彭博分析，美軍艦隊規模縮小，但任務並未相對減少，造成工作量加重且犧牲訓練，可能是連串事故背後的主因。

報導引述美國退役海軍官員的說法，指稱艦隊分身乏術是接連出事的可能原因之一，被迫在攸關美國戰略利益的亞太地區，將訓練及部署任務合併。退役海軍上校、現任「新美國安全中心」（CNAS）資深主管的韓德里克斯（Jerry Hendrix）指出，「當你試圖在海上保有那麼多船…就必須付出代價。被犧牲掉的就是訓練，我想艦隊裡早已停止訓練。」

戰略暨預算評估中心資深研究員克拉克（Bryan Clark）曾在二○一五年撰文指出，從一九九八到二○一五年，美國海軍規模縮減二十％，艦艇數僅剩二七一艘，但海外部署艦艇數仍維持約一百艘，因此每艘船艦的工作量必須加重二十％，才能符合要求。

美國國會稽核處（GAO）一五年五月一份有關美國海軍軍力的報告顯示，以一五年二月為例，美國本土的艦艇有二十二％的時間用於部署任務、四十一％用於訓練、十九％在保養，剩下時間也處於適航狀態。反觀基地在日本的艦艇，六十七％都在出任務，三十三％在保養，用於訓練的時間根本為零。

  • 美國海軍今年在亞洲先後發生四起重大事故，第七艦隊司令歐柯因因領導能力受到質疑遭解職。圖為歐柯因今年六月十八日針對旗下導彈驅逐艦費茲傑羅號在日本靜岡外海與貨輪相撞事故召開記者會。（法新社）

    美國海軍今年在亞洲先後發生四起重大事故，第七艦隊司令歐柯因因領導能力受到質疑遭解職。圖為歐柯因今年六月十八日針對旗下導彈驅逐艦費茲傑羅號在日本靜岡外海與貨輪相撞事故召開記者會。（法新社）

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