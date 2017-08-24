「撞」況太多 美第7艦隊司令被拔

2017-08-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕日前美國海軍第七艦隊旗下飛彈驅逐艦麥肯號與貨輪相撞，原因還未查明，海軍廿三日宣布，第七艦隊司令歐柯因（Joseph Aucoin）已遭解職。同時，鑑於美軍太平洋艦隊今年來已發生四起重大事故，升高軍艦電子導航系統遭駭客入侵的疑慮。

歐柯因原定下月卸職

海軍表示，「太平洋艦隊司令史威夫特因失去對第七艦隊司令歐柯因中將指揮能力的信心，今日解除了他的職務」；史威夫特親赴日本解除歐柯因的職務，並且下令太平洋艦隊副司令沙耶（Phil Sawyer）少將立即接掌第七艦隊。

副司令沙耶提早接掌

歐柯因出身海軍F-14戰鬥機導航員，原本就預定下月卸下司令一職，由職業潛艦軍官出身的沙耶接替。一連串事故促使海軍提早換將。

美國媒體「麥克萊齊」（McClatchy）網站二十一日引述曾任海軍資訊戰專家的網路威脅情報公司「瓦帕克實驗室」（Wapack Labs）首席情報專家史塔茲曼（Jeff Stutzman）說，一艘海軍驅逐艦通過像麻六甲這樣的海峽，不太可能沒有完整的導航小組注意狀況，他雖然沒證據，但是認為此事不單是人為疏失，可能電子訊號系統出問題。

衛星導航專家、德州大學教授韓福瑞也有類似的關切。今年六月二十二日美國航運總署提出一起事件報告：俄羅斯新羅西斯克港外的黑海東部二十艘船隻的全球定位系統（GPS）遭人動手腳，船上導航系統看來正常，但顯示船隻位置在內陸三十二公里葛蘭茨克機場。據信這是第一起已知的GPS「欺騙」事件，懷疑是俄羅斯測試新的GPS欺騙系統。

俄有GPS欺騙系統案例

韓福瑞說，現在已有現成和輕易可取得的軟硬體能做到「GPS欺騙」，不過，美軍船艦的地理位置都採用加密訊號，而非商用GPS系統，沒有跡象顯示麥肯號事件是因衛星通訊有誤。另外，全球大多數船隻交換位置資訊以避免碰撞的「自動辨識系統」也易受攻擊。

麥肯號事故時值美國海軍在亞洲任務吃緊，從抗衡中國對南海主權主張的「航行自由」行動，到因應北韓對美國屬地關島之威脅。一名日本海上自衛隊高層官員說，「在此刻又折損一艘船艦，時間點來說很糟糕，這或許會增加對美國防衛能力的關切，並且可能向北韓和中國釋放錯誤訊號」。