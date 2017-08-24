共和黨參院領袖︰川普恐難「做好做滿」

2017-08-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）之間的關係，已經惡化到兩人已數週不講話，而且麥康奈還曾私下質疑，川普經過一連串危機後，能否挽救他的總統任期。

兩人關係惡化 衝擊法案推動

「紐約時報」二十二日引述十多名消息人士說法，指川普與麥康奈的關係，已經變質成對彼此心存怨懟、有時甚至是露骨敵意，私底下的粗話批評已經變成公開衝突，而麥康奈的妻子趙小蘭擔任川普政府閣員，又使兩人關係更形複雜。

川普與麥康奈關係破裂陷入政治冷戰，將衝擊共和黨在國會推動法案，下個月國會新會期展開，必須在短時間內批准新開支法案、提高政府舉債上限等，這些都沒有太多疏失空間，否則對經濟、對共和黨都會是一場災難。

消息人士說，川普九日在新澤西州高爾夫球俱樂部致電麥康奈，指控麥康奈搞砸醫療保險法案，怒批他拒絕抵擋「通俄門」調查壓力；麥康奈對川普一再放話威脅共和黨議員、批評參議院議事規則也很火大，並且曾公開質疑川普到底懂不懂怎麼當總統，私下更形容川普完全沒意願要學治國的基本之道。

麥康奈疑惑川普的總統任期將走向何方，也思考川普能否帶領共和黨迎戰明年期中選舉、二○二○年大選。

不過也有其他共和黨人認為要對川普與麥康奈各打五十大板。向來支持麥康奈的共和黨全國委員會前財務主席霍夫曼（Al Hoffman）說，麥康奈的責任在於未能達成立法成果，但是預言麥康奈會撐得比川普久，「他（川普）會自爆」。

然而，一些川普的右派盟友，包括剛去職的白宮首席策士巴農，都支持川普和包括麥康奈在內的國會共和黨人公開衝突。數十年來為川普提供建言的共和黨策士史東（Roger J. Stone Jr. ）說，總統得要「砍人頭皮」，才能迫使抗拒川普議程的共和黨精英合作。

川普二十二日揚言不惜關閉政府也要建美墨之間的邊境牆、有可能終止北美自由貿易協定、特赦遭定罪的亞利桑那州前警長阿帕約等發言，也使前任國家情報首長克萊伯次日在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）的訪問中，罕見公開表示，「我真的質疑他有沒有能力、適不適合擔任此職。」他批評川普製造分裂，完全沒有智識、道德和倫理，處理北韓問題的一系列決策，也令人開始擔心這名總統手上握有核武發射密碼，「這個國家還要忍受這場夢魘多久？」