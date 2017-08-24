川普︰就算政府關門 也要築「長城」

2017-08-24

擬赦免反移民前警長

〔編譯張沛元／綜合廿二、廿三日外電報導〕美國總統川普廿二日企圖澄清他稍早認為維吉尼亞州沙洛茲維爾市種族暴力事件中的白人至上主義者與反法西斯主義者「雙方都有錯」的不當發言，結果反而說出更多爭議言論，包括打算赦免一名反移民的前警長、誓言不惜讓聯邦政府關門也要斥資在美、墨邊境修築阻止非法移民進入美國的高牆，以及再批媒體不老實，漠視他曾在維州種族暴力事發後呼籲團結。

企圖澄清維州衝突失言 反提油救火

過去一週因「雙方都有錯」之說飽受抨擊的川普在亞利桑那州鳳凰城的一場集會中告訴支持者，「我從沒說過我愛你因為你是黑人，或我愛你因為你是白人，我愛我們國家的所有人。」總是把矛頭對準媒體的川普也不忘針對媒體就維州種族暴力的報導開砲，指控媒體人「真的很不老實」、是「壞人」與不喜歡美國，還說唯一提供仇恨團體平台的人就是媒體。

攻擊兩名同黨參議員

儘管刻意不指名道姓，川普在長達七十七分鐘的演說中還攻擊兩名代表亞利桑那州的共和黨籍參議員（即麥肯與佛雷克），以及打算赦免以反移民著稱的亞利桑那州馬里考帕郡前警長阿帕約。阿帕約日前因過去任內無視法庭針對「種族選擇性執法」（racial profiling）的命令以致刑事藐視罪名成立。川普說，為避免爭議他不會立刻赦免還在等候判刑的阿帕約，「我要預告，我覺得他（阿帕約）不會有事。」

嗆廢ＮＡＦＴＡ 墨︰沒在怕

愈來愈多國會議員質疑斥資在美墨邊境築牆的意義，國會對更一步資助興趣缺缺；隨著預算大戰蠢蠢欲動，川普放話即便讓聯邦政府關門也要保住築牆經費。廿二日稍早曾親自造訪亞利桑那州美墨邊境區的川普說，美國人當初選他出來當總統就是要管制移民，「我們會有牆的」。此外，川普還放話要直接廢除而非修改美國、加拿大與墨西哥之間的「北美自由貿易協定」（ＮＡＦＴＡ），但遭墨西哥外長維迪賈瑞（Luis Videgaray）反唇相稽說川普撂話只不過是一種談判伎倆，墨國會持續協商；川普口出此言不令人意外，也嚇不倒墨西哥。

川普在會場內慷慨激昂，支持者歡呼聲不斷；至於在場外集結擲瓶抗議的反川普群眾，則遭警方噴灑辣椒噴霧驅離。反觀川普的支持者熱情不減，這場造勢大會晚上七點才舉行，有些人卻早在凌晨四點就到會場外排隊。