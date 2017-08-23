國防預算5.2兆日圓 日買不了全球之鷹

2017-08-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本明年度的國防預算概算曝光，鑑於北韓飛彈威脅及中國海上擴權，防衛省提出高達五兆二五五一億日圓（約台幣一兆四六九八億元）的概算要求，連六年創新高，主要用於陸基神盾系統的採購及建造新的護衛艦與潛艦等，至於受到矚目的無人匿蹤偵察機「全球之鷹」採購，因為價格暴漲超乎預期，可能放棄引進。

日媒報導，由於北韓核武及飛彈技術的進步，防衛省認為有必要在陸地上部署與神盾艦同級的新型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」（Aegis Ashore），概算要求中暫時列入基本設計費，金額將在年底前填入。報導指出，陸基神盾一套費用約八百億日圓，日本全土只要部署兩套即可完全覆蓋。在強化飛彈防禦方面，概算要求中還列入未來預定搭載於神盾艦的「改良型標準三型飛彈」（SM3 Block IIA）採購費，與一九六億日圓的新世代預警雷達「MIMO」開發預算。

鑑於中國海上擴權，防衛省也預定明年度建造兩艘小型護衛艦及一艘潛艦，費用分別為一千億及七百億日圓。其他還有六架F-35戰機採購費為八八○億日圓。

另外，日本原本預定採購三架「全球之鷹」，但因採購費用暴漲二十三％超過日方能接受的十五％上限，可能放棄採購，本案將於月底做出最後結論。報導指出，三架全球之鷹原本預估採購費用為五一○億日圓，但今年四月美方表示有追加成本發生，將費用調漲為六二九億日圓，而且交機時間也從原本預定的二○一九年底延到二○二一年度之後，這些變數讓日本考慮放棄採購。

防衛省提出的概算要求已連六年創新高，實際通過的預算在二○一六年以五兆○五四一億首度突破五兆日圓大關，一七年度通過的預算為五兆一二五一億日圓，明年度概算要求為五兆二五五一億日圓，成長二．五％。相關人士表示，經費若比前一年減少，恐怕會傳送給中國和北韓不正確訊息。