劍橋不敵輿論 中共獨裁文復活

2017-08-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國劍橋大學出版社（ＣＵＰ）十八日證實，在中國國家廣電總局要求下，自旗下《中國季刊（China Quarterly）》的中國網站上移除三百一十五篇涉及天安門事件、文化大革命、台灣等敏感議題的文章。該起撤文事件引發全球學術界關切，ＣＵＰ不敵輿論壓力，廿一日宣布重新上架所有「敏感文」。然而，許多學者憂心，中國此舉只是開端，情況不容樂觀。美國亞洲研究學會（ＡＡＳ）廿一日證實，中國亦要求ＣＵＰ下架旗下《亞洲研究期刊（Journal of Asian Studies）》網站上約一百篇文章。ＣＵＰ迄今仍未屈從。

亞洲研究期刊 也遭威脅

《中國季刊》主編普林格爾（Tim Pringle）廿一日透過「推特」表示，ＣＵＰ和《中國季刊》決定立即恢復「被下架」的敏感文章，該刊也將在嚴格且雙向匿名的審查機制下，繼續刊登論文，不論文章議題的敏感程度。中央社報導，廿一日在中國地區的《中國季刊》網站輸入關鍵字「Tiananmen（天安門）」已能搜尋到五十筆結果，輸入「Taiwan（台灣）」則可搜尋到三○二筆結果，之前僅有五筆天安門、兩百六十四筆台灣的搜尋結果。此外，普林格爾要求ＣＵＰ開放權限，這些文章目前都能夠免費線上下載。

ＣＵＰ曾指出，中國當局曾揚言，若不下架敏感文章就會封鎖其在中國的網站。儘管直至廿二日仍未見異樣，中國官方將如何回應ＣＵＰ，以及後續可能採取的措施，情況都不明朗。中國外交部發言人華春瑩廿一日已拒絕回答此議題，中國教育部也不願意正面回應。

美國麻省理工史隆管理學院助理教授迪斯特爾霍斯特（Greg Distelhorst）指出，要求下架文章不會是中國當局的最後手段，ＣＵＰ必須擬妥對策，因應中國可能的進一步要求，對付北京愈來愈多的箝制手段「不會容易」。旅美學者吳祚來認為：「如果中共今天能夠成功刪除劍橋學術文章，明天就會去刪除哈佛評論文字，然後，全世界的學術都可以干預，然後，就開始致力於刪除白宮或英國國家網站上的內容。然後就赤化成功。」

此前，北京大學匯豐商學院經濟學副教授包定（Christopher Balding）不滿ＣＵＰ屈從中國審查制度，發起網路請願活動，呼籲ＣＵＰ重新上架文章，否則學術界不排除集體抵制ＣＵＰ相關出版品。該請願在ＣＵＰ改變立場前，已吸引超過七百人簽署。迪斯特爾霍斯特表示，ＣＵＰ願意改變作法「是朝正確方向邁進一大步」，「我很高興劍橋聽進學者們的話」。吳祚來則表示：「堂堂的劍橋，翻開了可恥的一頁，好在又恢復了體面。」