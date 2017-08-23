麥肯號艙室 發現罹難士兵

2017-08-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國海軍飛彈驅逐艦麥肯號廿一日在新加坡外海與賴比瑞亞籍油輪發生碰撞，造成十名美軍下落不明。美國太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）廿二日指出，國際搜救團隊已發現部分罹難士兵遺體。這是今年以來美國軍艦在亞洲海域發生的第四件撞船事故，但美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）警告，若有人想藉此機會考驗美國作戰能力，將是「有勇無謀」。

史威夫特在新加坡樟宜海軍基地指出，潛水員在封閉的艙室內發現一些遺體下落，馬來西亞當局也通報發現一具遺骸。麥肯號目前停泊於該海軍基地，以進行損害評估。

史威夫特也表示，這是美國太平洋艦隊今年以來發生第四起重大事故，不能等閒視之為獨立事件，相關調查將釐清「這些事件的共同根源」。

六月間，美軍驅逐艦費茲傑羅號在日本外海與菲律賓籍貨櫃輪碰撞，造成七名美軍罹難。美國副總統彭斯接受福斯新聞訪問時說，近來這兩起造成人員傷亡的撞船，令人難堪，他說：「令人無法接受，我們將深究原因。」

美國海軍作戰部長李察森（John Richardson）廿一日表示，他要求全球各艦隊指揮官，在一週內執行一到兩天的「運作暫停」，以檢討確保安全與有效運作的行動。他也表示，將全面檢視駐日美軍的訓練，美國第七艦隊總部設於日本。

美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名的美國海軍官員說法報導，初步跡象顯示，該起碰撞肇因於操舵裝置故障。史威夫特回應，是否是機件因素、網路攻擊，或是人為錯誤所致，目前還太早下結論，他暗示，調查的焦點是「我們在艦橋的運作」。

法新社報導，在美國力抗中國在南海的專斷獨行及北韓的核武野心之際，部分分析家質疑，美國軍艦在亞洲頻頻出包是否反映美國海軍過度深入？麥肯號本月初在南海中國人造島礁美濟礁爭議性海域執行「航行自由」任務，引發中國強烈反彈。