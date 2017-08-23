阿富汗戰爭一拖16年 美國進退兩難

2017-08-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國主導的阿富汗反恐戰爭一打十六年，總統川普廿一日宣布全新戰略，稱美軍將增兵並繼續留在阿富汗作戰，還宣稱「到最後，我們會勝利」。然而，分析指出，美軍增兵實乃「治標不治本」，無法真正解決阿富汗問題，川普的決定只是再度驗證，美國在這場戰事中，既難以迅速取勝，也難以全身而退。

贏不了輸不得 增兵治標不治本

川普一改過去主張撤軍的態度，在阿富汗新戰略中闡述，摧毀「神學士」、「開打」等阿富汗恐怖組織，並且消滅已在當地生根的「伊斯蘭國（IS）」分支，將是今後的重要目標。紐約時報引述多位現任及退休將領說法指出，川普決定增派近四千名美軍赴阿富汗，確實能對當地的反恐行動有所助益，美軍不僅可針對更多恐怖組織根據地發動空襲和砲擊，也可實地訓練及協助阿富汗軍隊，包括擴大阿軍突擊部隊的規模。

然而，歐巴馬政府的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）直言，即使美方二○一○年曾指派十萬名美軍駐守阿富汗，也無法確保阿富汗全國的安全。而主張「美國優先」的川普，更難以說服美國人民同意此等增兵規模。再者，即便軍事策略上有取得突破，川普仍須解決歐巴馬和布希政府均無法克服的難題，即說服巴基斯坦停止庇護「神學士」及其分支「哈卡尼網路（Haqqani network）」。

俄與神學士保有聯繫 美難抽身

此外，紐時引述美國官員說法指出，俄羅斯一直與「神學士」保有聯繫，且很可能提供對方物資支援。俄方可能是想透過支持「神學士」，防止IS分支在當地茁壯，甚至是在為美軍一旦撤退提前布局，無論俄方的動機為何，都形成美方處理阿富汗問題的重重阻礙。

況且，歐巴馬時期的十萬大軍都無法逼迫「神學士」坐上談判桌，川普可否施壓「神學士」與阿富汗政府共商和平協議，實難以預測。

阿富汗是全球最窮國家之一，政治腐敗如影隨形，軟弱的政府軍一旦失去美軍奧援，就難與「神學士」對抗。因此，美國國防部長馬提斯等軍事策略家認為，阿富汗問題沒有軍事解決方案，說服「神學士」協商的好處多於對抗，更應作為美方的目標。華盛頓郵報指出，川普正面臨與歐巴馬、布希相同的現實問題，其策略不可能改變美國應對阿富汗問題的方向。