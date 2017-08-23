不撤軍了 川普決增兵阿富汗

2017-08-23

神學士嗆「阿富汗將成美國墓地」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿一日公布阿富汗戰爭新戰略，一改競選期間主張迅速撤兵的立場，聲稱美軍有責任留守當地殲滅恐怖份子，並強調美方不會參與阿富汗的國家建設，也不會在當地塑造美國式民主，反而會透過外交、經濟或政治談判等途徑為阿富汗謀求和平，同時也將對庇護恐怖份子的巴基斯坦採強硬態度。然而，阿富汗恐怖組織「神學士（Taliban）」反嗆道，倘若美軍堅不撤兵，「阿富汗將是美式帝國主義的墓地」。

川普廿一日在維吉尼亞州阿靈頓梅爾堡軍事基地透過全國電視轉播發表演說，坦言自己對長達十六年的阿富汗戰爭的最初直覺為撤兵，但在與國家安全幕僚深入探討阿富汗問題後，認為必須讓美軍在這場美國史上最長戰役的犧牲有價值。他表示，美軍在打贏伊拉克戰爭後倉促撤兵，導致當地出現「權力真空」，令恐怖組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」出現及壯大，因此美方絕不能在阿富汗重蹈覆轍，讓神學士、開打或ＩＳ等恐怖份子乘虛而入。

外交、經濟並進 北約也要增兵

川普指出，美軍的阿富汗戰略將與過去截然不同，不再以時間為目標，限定撤兵的日程或數目等，「計畫將隨實際狀況而變……美國將與阿富汗政府合作，直至看見決心和進步」。美國官員透露，川普已同意國防部長馬提斯增兵近四千人的計畫，駐阿富汗美軍將從八千四百人增至逾一萬兩千人。馬提斯則說，已指示美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德執行策略，且北大西洋公約組織（NATO）等盟友亦同意增派駐軍。

此外，川普強調，美方策略不限於軍事行動，也可能透過外交談判和經濟制裁等方法，達到根除恐怖主義及實現阿富汗和平的目標。不過，川普也同意，阿富汗的和平須仰賴「神學士」組織的參與，「在軍事行動達成一定效果後，我們也可能與『神學士』取得政治協議」。川普另指出，阿富汗的國家建設、未來及安全將由阿富汗負責，「阿富汗部隊愈強大，美國付出的愈少」，因此，美國不會以自身的軍事力量或國家形象，在當地推動美式民主，「美國將著重與盟友合作，以保護共同利益」。

重批巴基斯坦縱容恐怖份子

另一方面，川普在演說中亦點名批評反恐戰爭的盟友巴基斯坦，指該國「一方面收取美國提供的反恐資金，一方面又為恐怖份子提供避風港」，藉此警告巴基斯坦，若再收留恐怖組織，「美國不會再沉默」，美巴的合作關係將會結束。川普亦讚揚印度在維持阿富汗穩定上的貢獻，是美國在安全及經濟上的重要夥伴，但話鋒一轉又表示，印度賺取美國數十億美元的外匯，應該在協助美國處理阿富汗問題上多加付出，特別是在阿富汗經濟發展方面。