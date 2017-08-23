失智老人跑堂 日餐廳主打「送錯菜」

2017-08-23

電視製作人發起群募 下月開張

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為了喚起社會重視失智老人照護問題，並為失智長者打氣，日本有位電視節目製作人突發奇想，透過群募網站規劃了一項由失智長者當跑堂的「搞錯訂單的餐廳」（見圖，取自網路）活動，預定九月中旬在東京六本木開店三天，目前已吸引三百多人參與，募款超過六百五十萬日圓（約台幣一八一萬元），即將達到八百萬日圓的目標額。

發起人小國士朗是一位電視節目製作人，他表示，五年前曾採訪一家老人院，院裡住了多名失智長者，到訪當天老人們正準備吃午餐，問他們中午吃什麼，老人說「漢堡排」，但最後端上桌的卻是「鍋貼」。

倡以更寬容態度 對待失智老人

這項有趣的經驗激發了小國的靈感，決定發起「搞錯訂單的餐廳」活動，打造一個讓失智老人與一般民眾交流的空間。朝日新聞報導，日本在二○一二年統計，全國失智高齡者達四六二萬人，厚生勞動省預估到二○一五年將增至七百萬人。小國認為，失智人口增加是一項社會課題，他希望透過舉辦活動喚起社會關心，並以更寬容的態度對待失智老人。

小國透過群募網站規劃了「搞錯訂單的餐廳」活動，預定九月十六到十八日三天，借用六本木餐廳「RANDY」場地開店，廚房委由專業廚師負責，失智老人充當外場點菜和跑堂服務生。事實上，小國在今年六月就曾試辦一次，兩天活動吸引八十多人參加，事後問卷統計，服務生出錯率達三分之二，例如連送了兩次水杯、熱咖啡裡插了吸管等，但有九成客人表示還想再來，因為「搞錯訂單的餐廳」沒有人因為服務生搞錯訂單而生氣，氣氛和樂且療癒。

小國也打算將活動推廣到日本各地，以承辦的方式到各街坊進行天數限定的「夢幻」營業。九月份的活動，南韓及澳洲的社福團體也預定前來取經。