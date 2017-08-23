加泰隆尼亞獨立公投 「恐」受影響？

2017-08-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納，上週遭遇恐怖攻擊，除象徵暴力攻擊繼二○○四年馬德里爆炸案後重現西國外，時間點也正好在十月一日加泰隆尼亞舉行獨立公投前不到兩個月。由於西國政府拒絕承認獨立公投合法，但西國政府在恐攻事件後似乎刻意營造「大團結」氛圍，國王菲利普六世和總理拉霍伊等人親自出席追悼會，外界因而關注這次恐攻是否會對當地尋求獨立的動向產生影響。

評論認為，菲利普六世和拉霍伊出面，不過就是為了致哀。西國馬拉加大學（Malaga University）學者馬多納多（Manuel Arias-Maldonado）表示，「他倆必須去」。加泰隆尼亞中央大學（UVic）學者、加泰隆尼亞獨立運動人士李爾（Adria Alsina Leal）也認為，他們來很正常，「我不會因此做其他聯想」。馬多納多甚至暗示，兩人可能是迫於情勢，儘管心不甘情不願，還是只好硬著頭皮出面。

隨著加泰隆尼亞當局宣布的三天哀悼期於廿日結束，當地分離主義者與馬德里可能很快就會重燃戰火。立場迥異的兩造各說各話，拿此次恐攻大做文章，論證加泰隆尼亞該或不該獨立。西國幾家大報就藉此否定獨立，據稱是第一大報的《國家報（El Pais）》社論寫道，應該讓加泰隆尼亞人面對現實，說服他們拋開獨立的想法。

在社群媒體，部分分離主義者已開始稱讚加泰隆尼亞自治政府「如同國家般的結構」所做的危機管理，例如當地警方與應變部門第一時間的反應，以「證明」當地已為獨立準備就緒。據當地民調機構調查，贊成獨立的加泰隆尼亞人約佔四十一%，反對者約四十九%，至於這次恐攻是否影響民意趨向，目前仍不得而知。

馬多納多推測，影響應不會很大，支持留在西國者反而會增加；針對當地獨立與否的論辯，最終並不會有所改變，因為迄今仍未出現結構上的改變。

除獨立議題外，鑑於加泰隆尼亞乃西國境內穆斯林的最大社群所在地，專家也擔心極端主義「聖戰士」會在當地群聚。西國人口約四千七百萬，穆斯林約一九○萬人，約佔四%，多半來自北非，以摩洛哥最多。西國智庫「埃坎諾皇家學院（Real Instituto Elcano）」警告，巴塞隆納都會區乃西國境內恐怖份子的溫床，