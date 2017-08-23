西班牙恐攻12煞 8死4歸案

2017-08-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕西班牙巴塞隆納和坎布里爾斯十七日、十八日發生兩起恐怖攻擊事件，凶嫌駕車衝撞人群，共造成十五人喪生、逾一百廿人受傷。西班牙當局證實，涉案的十二名主要嫌犯中已有八人喪生，包括四十四歲首腦、伊斯蘭教士薩蒂（Abdelbaki Es Satty），以及原本在逃的廿二歲摩洛哥裔車手阿布雅庫（Younes Abouyaaqoub）。其他四嫌亦已逮捕歸案，廿二日首度出庭應訊，聲稱其原先策劃的攻擊規模更大。

廿一歲的卻拉厄（Mohamed Houli Chemlal）是首先接受西國高等法院偵訊的落網嫌犯，他供稱原擬使用炸彈發動更大規模的攻擊。卻拉厄是在巴塞隆納西南部阿爾卡納爾鎮（Alcanar）的一戶民宅被捕，該處十六日疑似失誤引發的爆炸，造成兩人死亡，其中一名死者便是薩蒂。警方還在屋內查獲超過一百廿個瓦斯罐和製作ＴＡＴＰ炸藥的材料，凶嫌可能是因為意外爆炸而修改攻擊計畫。

警方表示，阿布雅庫十七日犯案後徒步逃逸，期間遇到一名正在停車的男子波佩雷斯（Pau Perez），於是挾持汽車，持刀捅死他並將屍體藏在車上。其後，警方一度在檢查哨攔截到阿布雅庫，卻讓他再次脫逃，直到一名女子注意到阿布雅庫形跡可疑，警方獲報後，廿一日在蘇維拉特斯市（Subirats）郊區當街擊斃身繫假自殺炸彈腰帶的阿布雅庫，他在死前高喊「真主至大（Allahu Akbar）」，戲劇性地結束這場大型追捕行動。

策劃恐攻的十二人，大多居住在里波爾鎮（Ripoll），薩蒂便是在此洗腦年輕人。警方十八日已於案發現場擊斃五名凶嫌，包括穆薩．歐卡比爾（Moussa Oukabir）、阿布雅庫（El Houssaine Abouyaaqoub）、薩迪．厄拉（Said Aallaa）、歐瑪．希查米（Omar Hychami）、莫哈梅德．希查米（Mohamed Hychami）。儘管警方判定該集團已被瓦解，但仍企圖釐清是否有其他相關人士提供後勤與其他支援。