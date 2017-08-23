穆斯林念三遍「離婚」就能休妻 印度︰違憲

2017-08-23

法官︰非伊斯蘭習俗 不應保障

〔編譯魏國金／綜合報導〕印度的「穆斯林個人法」（Muslim Personal Law）允許穆斯林男性以任何方式，包括電話、簡訊、通訊應用軟體Skype與WhatsApp，以及社群媒體貼文等，說三次「塔拉格」（talaq，阿拉伯語離婚），就可在幾分鐘內休妻。印度最高法院廿二日判定，這項爭議性的穆斯林即刻離婚法違憲。根據該判決，印度政府必須在六個月內制定新法，以取代這項遭禁的休妻措施。

「今天，我終於感到自由，」被丈夫念了三次塔拉格而離婚的班諾在判決出爐後說：「我贏得這道將解放許多穆斯林婦女的判決！」包括班諾在內的五名因此而離婚的穆斯林婦女，以及兩個穆斯林女權倡議組織就「三次塔拉格」法向法院提出合憲性訴願，最高法院於五月間聽審，由於該案的爭議性，法院耗費三個月才做出宣判。

五名分別信仰基督教、印度教、伊斯蘭教、錫克教以及祆教的男性法官中，三人判定該習俗「非伊斯蘭、獨斷以及違憲」，一名法官說，該習俗不是伊斯蘭的基本部分，不享有保障。首席法官科赫（JS Khehar）則持相左見解，認為憲法法院不應處理個人法議題。對於沒有贏得法官一致判決，律師團表示「失望」。

穆斯林法委員會 反對法院介入

全球逾廿個穆斯林國家，包括印度鄰國巴基斯坦、孟加拉，以及保守的沙烏地阿拉伯，已禁止「三次塔拉格」習俗，然而在印度，該習俗因法律保障穆斯林、基督徒、印度教信徒，在婚姻、離婚、繼承與收養等家庭事務得以遵循教義規範而持續至今。然而如今大部分的印度教個人法已大幅翻修，穆斯林法則幾乎未加更動。

印度的穆斯林約一．七億人，約佔十三億總人口的十四％，絕大多數是遜尼派。印度的「穆斯林法委員會」告訴最高法院，在他們思考「三次塔拉格」是錯誤習俗的同時，也反對法院的任何介入，他們要求相關爭議留待穆斯林社群自行解決。

事實上，印度數十年來要求禁止「三次塔拉格」的呼聲與運動不絕，去年總理莫迪指控該習俗「貶抑、歧視」女性，提振相關運動聲勢。莫迪廿二日讚揚最高法院的判決是「歷史性的」，他說：「它給予穆斯林婦女平等待遇，同時是女性賦權的有力措施。」該判決也可能促使執政黨再度推動其統一民法的主張，亦即終結宗教法在民事議題上的應用。