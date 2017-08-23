美婦控爽身粉致癌 嬌生判賠127億

2017-08-23

引發卵巢癌疑慮 求償案逾4500件

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國知名醫療保健產品、醫療器材製造商暨藥廠「嬌生」（Johnson & Johnson）推出百餘年暢銷的爽身粉系列商品，引發卵巢癌疑慮近年四起，光美國加州就有超過三百件官司，全美其他地方則達四千五百多起。當中最新一起判決廿一日出爐，再創該公司賠償天價，住院瀕死而未能以原告身分出庭的美國癌婦可獲四．一七億美元（約台幣一二七．一億元）。

陪審團︰滑石粉風險 嬌生疏於警告

廿一日這起判決發生在美國洛杉磯，原告埃切維里亞（Eva Echeverria）現年六十三歲，二○○七年確診出卵巢癌。她自稱十一歲起就是嬌生嬰兒爽身粉愛用者，直至去年聽聞其他消費者與她同樣患有卵巢癌才趕緊停用，因此指控嬌生商品未貼警語，希望自身案例成為全美婦女借鏡。

當地陪審團經過兩天評議後，廿一日裁定：該產品以滑石粉製成，使用上存有潛在風險，嬌生卻疏於警告，因此有責。埃切維里亞可得四．一七億美元，包括七千萬美元賠償金，以及三．四七億美元懲罰性損害賠償，兩者都是針對被告惡意、故意、欺詐或放任以致原告受損的行為。埃切維里亞的委任律師對此結果表示欣慰，畢竟一九八二年就有相關研究支持原告說法，備受全美婦女信賴的嬌生卻「多年來隱瞞真相」。

嬌生︰安全性獲科學支持 將上訴

但嬌生廿一日立刻表態，自稱「科學支持嬌生嬰兒爽身粉的安全性」，確定上訴力爭。嬌生今年五月才因另一起美國個案，判賠一．一○五億美元（約台幣卅三．六八億元）。但在新澤西州，法官則以原告未提出可靠致癌證據為由，撤銷兩起訴訟。

滑石是地球上最軟礦物，用途廣泛，醫藥、食品、潤膚品、油漆都可見其蹤影。不過，滑石與含有石棉成分的蛇紋岩共埋地下，以致其自然型態常含石棉成分；而石綿為世界衛生組織（ＷＨＯ）所定義第一類致癌物質，對人類確實有致癌性。但嬌生網頁強調，其旗下爽身粉皆採用符合美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）規定的化妝品等級無毒滑石；研究追蹤也確定，女性生殖器官與滑石粉長期接觸，不會增加罹患卵巢癌風險。