打人獲豁免 辛巴威第一夫人引發南非民憤

2017-08-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕非洲國家辛巴威第一夫人葛莉絲．穆加比（Grace Mugabe）被控在南非約翰尼斯堡一家飯店，以電線延長線攻擊20歲女模恩格斯（Gabriella Engels），女模前額和頭部因此受傷，恩格斯雖提告，但涉嫌打人鬧事的葛莉絲已「安全下莊」返國。對此，相當於南非外交部的國際關係暨合作部部長瑪夏（Maite Nkoana-Mashabane）聲稱，「為南非的利益」而決定給予葛莉絲外交豁免，引發南非民權組織反彈。

國營「辛巴威廣播公司（ZBC）」20日報導，辛國總統穆加比（Robert Mugabe）在葛莉絲、財政暨經濟發展部長與外長陪同下，「於今天稍早登上一架『辛巴威航空』班機」。據CNN報導，在葛莉絲提出外交豁免要求，南非政府同意後，葛莉絲才能順利出境。

13日的事發地點在有約堡「天龍區」之稱的「桑頓（Sandton）區」，當時恩格斯正與葛莉絲25歲與21歲的兒子小羅伯特、查東加在飯店裡，之後帶著隨扈的葛莉絲出現，指稱女模與羅、查3人同居，暴打恩格斯。恩格斯稱，她根本不知道葛莉絲是哪號人物。南非媒體報導，這已是熱中在海外血拼而有「古馳葛莉絲（Gucci Grace）」之稱的辛國第一夫人，第5次在國際場合「動手動腳」。

本案在南非引發眾怒，葛莉絲主張擁有刑事豁免權，但未獲南非警方承認，年逾90的穆加比親自搭其女婿駕駛的辛巴威航空班機「營救」髮妻，18日企圖在南非民航當局未批准下，從約堡機場強行駕機飛回辛國，但被察覺後予以扣留。辛國政府翌日宣布，以禁止停在哈拉雷機場的兩架南非航空班機飛回約堡的方式報復南非，造成兩國共10幾架班機進退兩難，只能滯留機場，雙方緊張情勢升高。