法第一夫人具官方角色 不支薪

2017-08-22

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國總統府21日公布有關元首配偶的透明度章程，規範第一夫人布莉姬．馬克宏的角色、任務和資源，她將擁有代表法國的官方角色，但不會以總統配偶名義支薪，或有自己的預算或職員。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原擬將第一夫人的地位法制化，定義其角色、任務以及可使用的資源，但超過30萬民眾連署反對，迫使愛麗榭宮退讓，僅以這份沒有法律地位的章程加以規範。

章程指出，總統配偶依據法國傳統以及外交慣例，執行代表、支持、陪伴元首執行公務的角色，不納入任何法律條文；此章程旨在首度釐清並且告知大眾總統配偶的任務，以及總統配偶為執行這類任務而接受撥付的資源。

馬克宏兩名顧問可專用

章程指出，若布莉姬．馬克宏獲得正式邀請參加元首高峰會和國際場合，她將陪伴總統代表法國，也可以和其他元首配偶參與國內或國際活動，尤其是對抗氣候變遷和反婦女及兒童暴力議題。馬克宏的兩名顧問將專屬於布莉姬，她也可使用秘書處，並接受總統安全衛隊保護。

不過，布莉姬．馬克宏不以總統配偶名義獲得任何薪資，沒有交際費，沒有專屬預算。她為了擔任這類角色所需的必要財務資源，列在總統府預算內；與她有關的運作費用，將呈現於愛麗榭宮的綱要帳目中，接受審計法院監管及公布 。每個月底，她會公布行程摘要。

必要經費列總統府預算

布莉姬．馬克宏將監督愛麗榭宮的官方接待和活動舉行，包括支持慈善機構，以及定期與來自教育、殘障、醫療和兒童保護等機構的代表舉行會議。她將以贊助或出席方式支持慈善、文化、社會性質等活動，或在國際推廣法國的活動。