26國AI專家 籲禁「殺手機器人」

2017-08-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人工智慧（AI）可以造福人類，也可能毀滅人類！美國電動車大廠特斯拉（Tesla）、Google Deepmind，以及丹麥Universal Robotics、加拿大Element AI和法國Aldebaran Robotics等26國人工智慧及機器人企業的專家和領袖，21日發表連署公開信，警告「殺手機器人（Killer Robot）」等AI自主武器將帶來第3波「戰爭革命」，要求聯合國全面禁止發展。

英國「衛報」指出，各國如今競逐開發無人機、無人坦克，甚至殺手機器人的軍事技術，引發倫理和安全問題的爭辯。對此，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）、Google Deepmind共同創辦人蘇雷曼（Mustafa Suleyman）等人，21日在澳洲「國際人工智慧聯合會議（IJCAI）」開幕式上，呼籲將於11月舉行相關問題討論會議的聯合國，應儘速阻止這場繼火藥、核子武器後，可能為人類帶來第3波戰爭革命的軍備競賽。

數年內恐被實際應用

該封連署信指出，致命性AI武器一旦開發、普及成功，戰爭規模之大將是前所未有，且擴張速度之快也將超乎人類想像。這種武器極有可能成為「恐怖攻擊的代名詞」，被獨裁者、恐怖份子等不肖人士用於殘害無辜民眾，甚至可能被駭客濫用於人們不樂見的層面。「我們可以防止這件事發生的時間已所剩不多，一旦這個『潘朵拉盒子』被打開，要關上就難如登天。」

要求聯合國全面禁止

穆斯克雖對AI在太陽能、電動車和太空探索等方面的進展保持樂觀，但也不諱言AI武器將是人類生存的最大威脅。他認為，雖然各界普遍了解該種武器毀滅力量強大，但少有人正視其威脅早已迫在眉睫，「數年內就可能達成實際部署和應用」。以地雷偵測機器人起家的加拿大Clearpath Roboticst創辦人加里皮（Ryan Gariepy）也指出，AI武器潛在應用已脫離科幻領域，必然對無辜民眾及全球局勢造成威脅。

此外，美國「財富（Fortune）」報導，雖然有說法指稱，以殺手機器人作為戰爭工具，可減少先進國家士兵的傷亡人數，但不少專家提出另一種意見，稱這種方式也可能降低開戰的門檻，亦即戰爭更容易一觸即發，進而導致更多人喪失性命。因此，該封連署信盼望，聯合國儘快將這種「不道德的」致命性自主武器，加入「特定常規武器公約」的禁用名單，與化學武器、致盲雷射武器、地雷等一同列管。