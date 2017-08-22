日媒：中國一帶一路 包藏軍事野心

2017-08-22

〔駐日特派員張茂森／東京二十一日報導〕日本「讀賣新聞」今天報導，中國國防大學於二○一五年召開會議的議事錄中，爆出所謂的「一帶一路」的真正目的是為中國海軍在印度洋以「商用」為理由，而實質取得海軍停泊、補給據點的軍事野心。

報導稱，在一五年十二月於中國國防大學召開的會議中，軍方的出席者對人民解放軍擴展在海外的據點取得共識，中國政權的「和平協力、共存共榮」看板的背後所藏的是尋找擴大軍事影響力的機會，顯示出中國的真正目的是在軍事擴張。

國防會議是在二○一五年十二月召開，出席者之中有國防大學、國防部、當時的軍參謀部幹部、對外投資銀行、石油業等大約二十位重要成員發言，國防大學兩位學者分析指出，中國海軍進出印度洋「必須要有十二個海港做為補給基地」，而主張讓國有海運公司「中國遠洋運輸」等中國企業以「商用」的名義，在他國的港口取得使用權，而讓海軍做為停靠、補給地點。

國家開發銀行的研究單位幹部也提出海外基地的候補地，包括印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡和非洲東北部的吉布地。

當年四月習近平訪問巴基斯坦，和巴基斯坦達成「中巴經濟走廊」的經濟合作計畫，十一月中國外交部公布在吉布地建設海軍基地的計畫，翌年一月，「中國遠洋運輸」收購希臘比列烏斯港的營運權，這一連串的動作是在確立軍的戰略方向。

中國在印度洋的港灣確保計畫被稱為「真珠項鍊」，歐美各國均認為這是在對抗美國所展開的佈陣，而加以嚴密警戒，同時認為中國的「一帶一路」構想的真正目的只是在加強長期以來的軍事戰略。

在該會議中，總參謀部的幹部也列舉「一帶一路」安全保障的相關風險包括：一、美國對中國的軍事包圍；二、中印或中朝國境發生衝突；三、台灣海峽、東海、南海的軍事衝突；四、宇宙、網路、遠洋、核子等各種潛在威脅。

對於中國的「一帶一路」，日本的態度是在「對世界和十與繁榮具有貢獻」的前提下，願意提供合作。