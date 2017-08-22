賴國油輪碰撞神盾艦 10美軍失蹤

2017-08-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國海軍表示，伯克級飛彈驅逐艦「麥肯號（USS John S. McCain）」廿一日在新加坡以東、麻六甲海峽附近與賴比瑞亞籍油輪「Alnic MC」發生碰撞，已知造成美軍十人失蹤、五人受傷，事故肇因還在調查中；油輪雖有受損，但裝載油料與化學物品並未傳出外洩。美國海軍軍令部長李察森二十一日表示，已下令美軍全球艦隊「暫停任務」，進行檢討。

美海軍下令：全球艦隊暫停任務

麥肯號姊妹艦「費茲傑羅號（USS Fitzgerald）」六月十七日才在日本外海與菲律賓貨櫃輪「ACX水晶號（ACX Crystal）」碰撞後嚴重受損，還導致七人喪生，正、副艦長和士官督導長因此被撤職，多名官兵被懲處。不過兩個多月，在亞太水域已發生兩起與美軍第七艦隊飛彈驅逐艦有關的事故。

麥肯號左舷船尾凹大洞 5人受傷

美國海軍聲明說，這起船舶碰撞案件事發時為清晨五點廿四分，船身長一五四公尺的麥肯號正航向星國作例行性停靠，麥肯號左舷船尾受損，但仍可靠自身動力駛往港口。聲明還提到，艦身嚴重受創使附近艙房進水，包括官兵臥艙、機房與通訊室，艦上人員設法控管損害，阻止海水再湧入。美軍五名傷者中，有四人由星國海軍後送星國醫院診治，並無生命危險。

麥肯號上週甫路過南海美濟礁 叫陣中國

麥肯號與費茲傑羅號均屬美國海軍最先進的伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，艦上配屬精密的神盾戰鬥系統，母港皆位於日本橫須賀。麥肯號上週才藉由駛入中國在南海的人工島美濟礁十二海里「領海」內，遂行敏感的「航行自由」任務。

傷者之一的軍士長拉姆祖恩（Navin Ramdhun）在「臉書」上貼文向親朋好友報平安，還說他正等著接受手臂的手術。他向美聯社表示，事發時他在睡覺，無法確定當時情況。美國海軍則派出「魚鷹（Osprey）」傾斜旋翼機和「海鷹（Seahawk）」直升機協助搜救。

Alnic MC油輪船身長一八三公尺，星國政府表示，Alnic MC吃水線上方約七公尺處的船頭一艙室受損。事發後，星國派拖曳船、海軍及海防隊艦艇前往搜救。馬來西亞也派遣軍機與船艦協助搜救失蹤人員。Alnic MC人員受訪時說，他們從台灣裝載約一萬二千公噸燃料油赴星國卸載。

艦名取自父祖 參議員麥肯推文祈禱

扼馬來半島南端的新加坡乃全球最繁忙港口之一，美國軍艦常停靠星國海軍基地，但海軍史學家回顧近五十多年來，軍艦與其他大型船舶發生碰撞的事故甚為罕見。麥肯號以美國聯邦參議員麥肯的海軍上將祖父及父親命名，一九九四年服役。事發後，麥肯伉儷亦推文為官兵祈禱。