東京觀察》日美鋼鐵般團結 動搖金正恩

2017-08-21

駐日特派員張茂森／特稿

在甫於華府閉幕的日本和美國外交與國防「二加二」會談中，日方明確地向美方表示，日本決定引進最新型的陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore），也考慮全面構築「敵人基地攻擊能力」，在敵軍飛彈尚未來襲前，先對敵軍基地下手。

目前日本的兩段式飛彈防衛體系，是由配屬於神盾艦的標準三型飛彈（SM-3），在最高五百公里的大氣層進行攔截；若攔截失敗，則由愛國者三型飛彈（PAC-3）在十幾公里處的高空加以擊毀。新的陸基神盾系統則是將神盾艦的飛彈防禦功能，以及攻擊戰機或巡弋飛彈的相關防空系統固定在陸地上，由雷達與攔截飛彈構成。

神盾艦必須配屬兩百到三百名組員，而陸基神盾系統則只需十分之一，更容易進行廿四小時的警戒監控。在完成系統建構後，海上的神盾艦與陸上的神盾系統，加上PAC-3飛彈，日本的飛彈防禦體系將成為三段式的密集型。

至於戰區高空防禦系統（THAAD，薩德），則是用於填補SM-3和PAC-3的空隙，每座造價約一千兩百億日圓（約三三七億台幣），防衛日本全境需要六座，而陸基神盾系統的單位造價僅需八百億日圓（約二二五億台幣），射程也將由目前SM-3的一百公里延伸到一千公里，只需要兩套便足以防衛日本全境。

美國認為，日本應保有「敵人基地攻擊能力」；日本執政自民黨的「防衛族」議員也認為，保有足以先發制人破壞敵陣飛彈基地的能力，對飛彈攻擊的抑制力將會大幅提升。日本憲法雖然也承認其重要性，但在現行政策上的判斷是「不應保有」。日本政府負責安保政策的官員認為，保有「敵人基地攻擊能力」比修憲更重要，問題是反對強化防衛力的在野黨可能反彈，對於支持率好不容易回升的安倍內閣來說，這是一個難關。

不論日本政府將來如何判斷，此次日美「二加二」會議的一連串舉動，已讓北韓的金正恩動搖。日方解讀，這次「二加二」會議的最大成果，是在對北韓強調日美「鋼鐵般的團結」，美國還派遣參謀首長聯席會議主席鄧福德出訪日中韓三國，不但與管轄中朝國境的中國北部戰區司令員宋普選會談，甚至還在營區和官兵一起吃午飯，告訴金正恩「美中兩國軍人是吃同一鍋飯的」，亦即向金正恩表態，一旦打起來，「中國什麼都不會幫你」。