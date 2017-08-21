白宮宣布 川普不出席甘迺迪榮譽獎

2017-08-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕白宮十九日宣布，總統川普和第一夫人梅蘭妮亞不會出席十二月三日舉行的第四十屆甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）頒獎典禮。川普將因此成為史上第四位缺席該典禮的美國總統，但由於有得獎人揚言可能缺席頒獎典禮或前一天的白宮晚宴，以展現抵制川普立場，南加州大學歷史系教授羅斯（Steven J. Ross）指出，這是史上首次有美國總統為了避免遭受獎人以缺席杯葛，而決定不出席。

學者：川普擔心受獎人以缺席抵制 才拒絕出席

此前，高齡九十五歲的電視編劇暨製作人諾曼．李爾（Norman Lear），以及舞者暨編舞家卡門．德．拉瓦拉特（Carmen de Lavallade），已明言拒絕出席白宮晚宴。另一位獲獎人古巴裔美國歌手葛洛麗雅伊斯特芬（Gloria Estefan）則表示，將在晚宴上試圖影響川普的移民政策。

其他兩位獲獎人—歌手萊諾．李奇（Lionel Richie）和饒舌歌手詹姆斯．托德．史密斯（LL Cool J），則未明確表態，是否會為了杯葛川普而拒絕出席頒獎典禮或白宮晚宴。

白宮聲明指出，川普和梅蘭妮亞向五位獲獎者致上最誠摯的恭賀與祝福，為避免「政治紛擾」影響這場一年一度的盛會，兩人決定不參與今年的活動。甘迺迪中心對此表示尊重和感謝，讚揚川普「確保得獎者在典禮上能享受他們應得的特殊時刻」。甘迺迪中心指出，白宮在典禮前一晚主辦的表揚晚宴不會取消，但川普不會出席晚宴。

甘迺迪中心榮譽獎是美國藝術界的最高獎項之一，用以表彰終身致力於美國文化的傑出人士，過去僅有三位前總統曾因故缺席頒獎典禮，分別是一九七九年的卡特（因處理伊朗人質危機）、八九年的老布希（因會晤前蘇聯總統戈巴契夫），以及九四年的柯林頓（因出席一場在匈牙利布達佩斯舉行的外交會議）。