西班牙哀悼恐攻罹難者

2017-08-21

警方續追摩洛哥裔恐嫌

〔編譯陳正健／綜合報導〕西班牙警方二十日在北部地區設置路障，追捕巴塞隆納恐怖攻擊事件的在逃嫌犯、摩洛哥裔二十二歲青年阿布雅庫（Younes Abouyaaqoub），據信他可能已逃往法國。

加泰隆尼亞警方正在搜捕阿布雅庫，他十七日在巴塞隆納開車衝撞人群，造成十三人死亡、超過一百二十人受傷。數小時候，另一城市坎布里爾斯（Cambrils）也發生類似汽車衝撞人群事件，導致一死數傷。

阿布雅庫的母親表示，她的另一個兒子胡笙也已失蹤。另有親友認為，難以相信他犯下恐攻，可能是受到洗腦，或是受藥物控制。警方不排除他越境逃往法國的可能性，已加強邊境管制。

當局指出，兩起攻擊是由一個成員包括至少十二名年輕男性的恐怖份子小組策劃，首腦是名為薩蒂（Abdelbaki Es Satty）的伊斯蘭教士，他在加泰隆尼亞里波爾鎮（Ripoll）洗腦年輕人，阿布雅庫等多名嫌犯都居住或成長於此，當地約有一萬居民。

西國媒體引述反恐部隊報導，薩蒂曾經入獄，在獄中接觸的受刑人與二○○四年馬德里地鐵爆炸案有關。他曾在當地一家清真寺工作，六月突然辭職，自稱要回摩洛哥三個月。警方十九日已在里波爾突擊薩蒂住所。

此外，警方也突襲加泰隆尼亞阿爾卡納爾鎮（Alcanar）一戶民宅，查獲超過一百二十個瓦斯罐，推測恐怖嫌犯計畫以此發動更大規模攻擊。該屋曾於十六日發生疑似失誤引發的爆炸，共有兩人死亡，警方已進行DNA比對，據信薩蒂可能是死者之一。