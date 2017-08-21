菲大法官控中國侵略領土

2017-08-21

中國船艦現身敦謙沙洲

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾參與菲律賓政府將南海主權爭議送交國際仲裁的菲國最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio），十九日呼籲菲國總統杜特蒂與外長凱耶塔諾強力抗議中國船隻現身菲國占領的中業島（Pag-Asa）附近敦謙沙洲（Sandy Cay）水域，並稱此舉為「侵略菲律賓領土」行為，要求菲國政府派遣海軍船艦前往該區捍衛領土主權。

卡皮奧曾參與南海爭議送仲裁案

卡皮奧發表聲明指出，中方兩艘驅逐艦、一艘海警船與兩艘大型漁船，現身南海敦謙沙洲…倘若杜特蒂與凱耶塔諾有勇氣，「他們應該派遣菲國海軍軍艦守護敦謙沙洲」，倘若中國海軍船艦攻擊菲國海軍軍艦，杜、凱二人應援用「美菲共同防禦條約」。據該條約，只要菲律賓及其任何領土遭外力攻擊，美國將提供軍事援助。

要求總統杜特蒂派軍艦守護

卡皮奧說，中國船艦已進入中業島十二海里領海， 不能主張「無害通過」或公海自由航行…敦謙沙洲說好聽是正遭中國奪取，但說難聽是正遭中國侵略；倘若中國取得敦謙沙洲的主權，就能以渚碧礁為敦謙沙洲的一部分為由，合法宣稱擁有渚碧礁，以及將渚碧礁從菲律賓的大陸棚上移除。

原本逐漸消失的敦謙沙洲因北京當局在附近的渚碧礁填海造陸，而得以在漲潮時永久浮出水面。敦謙沙洲距離菲國佔領的中業島僅四．六公里（約二．五海里）。中業島位於南海南沙群島中業群礁中部，島上原有台灣駐軍，菲國在台灣駐軍撤離後占領該島。除菲律賓外，台灣、越南與中國也都宣稱擁有中業島主權。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）「亞洲海事透明倡議（ＡＭＩＴ）」發佈的衛星照顯示，中國船艦出現於距離中業島一到三海里處；ＡＭＩＴ研判，中國船艦現身該區，似乎是在護衛現身該區的民間船隻。ＡＭＩＴ還說，這些中國船艦是在菲國政府宣布斥資至少三千兩百萬美元改善中業島設施後，現身此一爭議性水域。