聲援黃之鋒 逾14萬港人上街頭

2017-08-21

創佔中以來最多人參與

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「雨傘運動」三名學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康，以及反對新界東北開發案的十三名青年社運人士，在港府律政司覆核刑期後淪為階下囚。為聲援追求民主和公義的十六名「政治犯」，香港多個泛民主派政黨及團體廿日發起大規模遊行，怒斥港府「政治打壓可恥」、要求「釋放政治犯」。香港媒體指稱有超過十四萬人走上街頭，成為「佔領中環」以來最多人參與的集會遊行，前銅鑼灣書店店長林榮基、前立法會議員梁國雄（長毛）及歌手何韻詩等人均出席聲援。

港府：尊重示威自由

港府晚間發表聲明指出，尊重市民的言論、示威和集會等自由。此外，警方估計，遊行高峰期間有兩萬兩千人。

香港媒體報導，民間人權陣線（民陣）、香港眾志、社會民主連線（社民連）、土地正義聯盟和新界東北發展關注組等泛民政黨及團體，廿日下午三時發起名為「反對政治迫害，聲援入獄抗爭者」遊行，自灣仔修頓球場出發，至中環終審法院後舉行集會。據報導，儘管灣仔下午氣溫達攝氏近卅五度，但有數百人在遊行前即到場集結，遊行兩小時後仍有群眾從起點出發，迫使警方加設路線。

林榮基、長毛、何韻詩出席

遊行群眾高呼「政治迫害可恥」、「三權合作，香港玩完」等口號和標語，亦有民眾穿囚衣、道具抗議，甚至不乏帶著子女的父母，自製標語呼籲「還我孩子希望，聲援香港良心犯」。遊行群眾指出，「雙學三子」、東北案十三人是為支持自身政治理念，且反對不公義的制度，為香港未來而付出和犧牲，卻在「沒有行使暴力下，受到制度暴力逼迫」，無疑是當局透過政治力量打壓十六名「良心犯」。

前銅鑼灣書店店長林榮基，及佔中發起人、牧師朱耀明均表示，香港高等法院未考慮黃之鋒等三人的「道德因素、良善動機」，明顯做出「政治宣判」。被剝奪立法會議員資格的梁國雄（長毛）、劉小麗形容，被改判入獄的十六人非為私利，而是希望對抗不公義。歌手何韻詩和黃耀明呼籲港人繼續發聲，避免香港未來出現更多政治犯。

遊行發言人、學聯前副秘書長岑敖暉強調，港人面對打壓不會屈服，本次遊行為二○一四年「佔領中環」後人數最多的遊行。時事評論員潘小濤直言「民情之洶湧，可想而知」，反映北京、港府及律政司打擊市民參與政治的陰謀顯然「全盤失敗」。