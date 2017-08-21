12歲日童發明 一把尺輕鬆學分數

2017-08-21

獲大學老師激賞 11月商品化

〔編譯林翠儀／綜合報導〕住在日本靜岡縣濱松市的12歲少年山本賢一朗，在小學五年級的暑假自行研發了一支「分數尺」，以圖解方式將一般學童視為畏途的「分數」計算變得簡單易懂，不僅獲得大學老師的激賞，教具公司也預定11月推出正式商品。

賢一朗在五年級時開始學習分數的計算，和許多同學都吃足苦頭，尤其是分數的乘除法，搞不懂為何分數相乘後的積數變小，分數相除時的商數卻會變大。雖然老師會教導分數計算的訣竅，例如分數除法時分母分子交叉相乘，但學童的小小腦袋根本無法理解其中的原理，許多人在分數計算上「卡關」，開始對數學感到恐懼。

賢一朗的父親是一名數理補習班經營者，他在父親協助下逐漸理解分數計算的原理，並在小五的暑假參考京都大學的「質數尺」研發出這支分數尺。分數尺全長12公分，分成12等分以「12分之1」為基準單位，尺面上劃有分別為12分之1、6分之1、4分之1、3分之1及2分之1的5列刻度。

分數尺將這些分母不同的分數以圖解方式展開，協助學童理解分數的大小及相對關係。例如，「4分之3」與「3分之2」光看數字無法分出長短，但若放在分數尺上，4分之3在12等分中佔了9格，3分之2則佔8格，馬上比出長短。

用分數尺圖解最難懂的分數除法，以「6分之1」除以「2分之1」為例，6分之1在12等分的尺規上佔2格，2分之1則佔6格，兩數相除等於2除以6，為6分之2，約分後變成3分之1。

賢一朗的這項構想獲得靜岡大學副教授鹽田真吾讚賞，並協助開發成教具。現已就讀中學一年級的賢一朗，拿著11月即將上市的「分數尺」開心地表示，希望能幫助更多學生理解分數的計算，快樂地學習。