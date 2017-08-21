東運會指南出包 倒置印尼國旗

2017-08-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕第29屆「東南亞運動會」19日在馬來西亞吉隆坡揭幕，未料馬國當局在發給各國嘉賓的紀念指南上，竟將印尼紅白國旗上下倒置，硬生生變成波蘭國旗，引發印尼民眾群情激憤。為此，馬國官員20日致歉，並將錯誤指南回收重印。

印尼舉國抗議 東道主大馬外長道歉

印尼青年與體育部長伊曼（Imam Nahrawi）在吉隆坡的開幕式上，收到主辦單位發放的紀念指南，發現原本應是紅上白下的印尼國旗，被印成白上紅下，於是推文附上圖片，印尼舉國譁然。印尼總統佐科威斥責，此事攸關「國家尊嚴」，他對此錯誤深感遺憾，等待馬國道歉。印尼奧運委員會主席索赫（Erick Thohir）則抨擊，此事顯示馬國的「疏失及心不在焉」。

印尼網友也推文痛批，他們的國旗代表獨立先烈的犧牲奉獻，控訴馬國不是真傻、就是故意印錯。推特上甚至出現名為「#無恥馬來西亞」的熱門標籤。

對此，馬國外交部長阿尼法表示，向印尼政府及人民道歉。馬國青年及體育部長賈馬魯丁則強調，所有錯誤都會更正。之後，他親自到伊曼下榻的飯店解釋致歉，雙方握手言和。

印尼與大馬均為穆斯林為主的國家，且語言相近，卻常互控對方偷走自己的美食及文化。二戰後，大馬脫離大英帝國獨立建國，曾遭印尼強烈反對。