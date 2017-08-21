遭日擊沉72年 美艦殘骸現蹤

2017-08-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕1945年7月30日子夜，美國重型巡洋艦「印第安納波利斯號」（USS Indianapolis）在秘密運送原子彈零件至天寧島（Tinian）後僅4天，遭日本潛艦擊沉，艦上1196名官兵僅有316人生還。原子彈零件之後成為轟炸廣島、結束第二次世界大戰的原子彈「小男孩」（Little Boy），而在沉船72年後，美國研究人員20日宣布，發現印第安納波利斯號殘骸。

印第安納波利斯號沉沒，至今仍是美國海軍死傷最慘重的單一船難。浩劫降臨時，該艦正航行在關島與雷伊泰灣間的菲律賓海，監測到該艦蹤影的日本潛艦發射6枚魚雷，其中一枚擊中該艦燃料艙附近的彈藥庫，印第安納波利斯號立即陷入火海，另一枚擊中艦艏，短短12分鐘後該艦下沉，沒有時間發出求救訊號或展開救生設備便告滅頂。

根據美國海軍資料，最初約有800名官兵存活，在海面上載浮載沉，4天後一架轟炸機在執行例行巡邏任務時，才發現海面上的倖存者。但當救援船隻抵達時，因曝曬、脫水、溺水與鯊魚持續攻擊，全艦僅有4分之1官兵生還，其中22人仍在人世。

過去一直不斷有搜尋印第安納波利斯號的行動，卻遍尋不著該艦殘骸。直到去年，美國海軍史暨遺跡檔案館的歷史學家胡佛（Richard Hulver）發現一艘登陸艦記載在印第安納波利斯號遇襲前數小時曾見過該艦，才使搜索出現轉機。微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）領軍的民間研究團隊，依據該資料推估該艦可能的沉沒位置，而其範圍廣達北太平洋海面966平方公里。

艾倫近期改裝船長76公尺的研究船「海燕」號（Petrel），船上配備可潛入水下6000公尺深的裝置，結果在菲律賓海深達5500公尺處的海床，發現沉沒72年的印第安納波利斯號。艾倫說，透過發現這艘在結束二次大戰扮演重要角色的船艦，來紀念該船艦官兵與其家屬的勇氣，著實震撼人心。他公布船錨與鐘等遺物影像，並表示將持續搜尋其他殘骸。

多年來，不乏有書籍、電影與紀錄片描述印第安納波利斯號的事蹟，2016年影星尼可拉斯．凱吉主演的「印第安納波利斯號：勇者無畏」就是一例。