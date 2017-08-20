拿人手短? 劍橋大學移除中共獨裁文章

2017-08-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕全球最具聲望大學之一的英國劍橋大學，其出版社「劍橋大學出版社（ＣＵＰ）」十八日證實，已將三百多篇《中國季刊（China Quarterly）》的敏感文章從ＣＵＰ的中國網站移除，從下架的文章、書評清單看來，絕大多數與中共一黨獨裁有關的題目被視為禁忌，包括一九八九年天安門事件、台灣、文革、香港爭取民主和新疆、西藏境內的族群緊張、法輪功等中國異議團體或人士，出版日期自六○年代到最近幾月。而英國《每日電訊報》早於二○一二年一月就曾報導，劍橋大學曾收受中國前國務院總理溫家寶之女溫如春主導的「崇華基金會」三七○萬英鎊（約一‧五億台幣）捐款。

ＣＵＰ聲明說，最近接到中國當局指示，將此一專研中國相關議題的主流學術期刊登載在ＣＵＰ中國網站上的某些文章下架。ＣＵＰ聲稱，此舉旨在確保出版社的其他學術及教育資料仍可留在中國。中國季刊為倫敦大學亞非學院（ＳＯＡＳ）所辦，但由ＣＵＰ負責發行。

ＣＵＰ還說，中國當局近來提出的文章審查要求愈來愈頻繁，ＣＵＰ雖堅信做為出版社的思想與言論自由，但它與國際間所有的出版社如今均面臨審查制度的挑戰。然而，ＣＵＰ不會為了讓內容迎合中國，而改變其出版性質，依然致力確保讓中國這個市場裡的學者、研究人員、學子和教師能近用各種廣泛的出版物，ＣＵＰ已計劃下週「北京國際圖書博覽會」時與中國相關部門就審查一事進行晤談。

對此，該季刊總編輯普林格爾（Tim Pringle）在回覆英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網詢問的電子郵件聲明中，表示「甚為關注與失望」，「我們還要指出，此一限制學術自由的舉動並非個案，而是進一步反映出整個中國社會持續限縮公眾參與和討論空間的政策」。普林格爾強調，該期刊「具最高國際水準」，優先考量的是作者、讀者與維護學術自由的責任。

之前，網路上就有一封他致該期刊編輯委員會的電郵，指稱在中國「國家新聞出版廣電總局」要求下，ＣＵＰ將這三百多篇文章下架。非政府組織「中國人權捍衛者（ＣＨＲＤ）」國際主任任磊痛批，ＣＵＰ「為賺中國政府的錢而出賣靈魂」。

據報導，溫如春及其夫婿─現任中國銀行業監督管理委員會高官劉春航在劍橋就讀研究所時，該校教授諾蘭（Peter Nolan）曾給予指導，她藉由捐款方式讓諾蘭出任該校「發展研究中心」主任，令外界擔憂劍橋的募款壓力恐替中國打開一扇「捐款換學位」的後門。倫敦政經學院國際關係高級講師巴卡維（Tarak Barkawi）即表示，他找不到崇華基金會的網站，也不清楚哪些人擔任其董事，是否與中國政府有關，劍橋這種做法欠缺透明度。