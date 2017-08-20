芬蘭古城遭襲2死 朝恐攻調查

2017-08-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在西班牙發生連環恐怖攻擊事件後，北歐國家芬蘭的第五大城圖爾庫（Turku）十八日也驚見民眾遭人當街刺殺事件，持刀隨機砍人的嫌犯為十八歲摩洛哥青年。芬蘭警方證實已經朝恐攻方向調查，全國也加強應變準備，各機場、火車站與路上安全人員明顯增多。芬蘭總理席比拉（Juha Sipila）十九日說，這可能是芬蘭首次遭到恐攻，並譴責攻擊是「懦夫行為」，芬蘭全國也下半旗致哀。

圖爾庫是芬蘭最古老城市，嫌犯下午四時選在熱鬧的「市集廣場」行凶，造成二死八傷，傷者中有三人分別來自英國、瑞典與義大利，部分傷者傷勢嚴重。現場似曾傳出伊斯蘭教聖戰士常喊的「真主至大」讚辭，但部分在場人士否認。

嫌犯行凶三分鐘後就遭警方開槍射中大腿而被捕，警方指他去年抵達芬蘭，十八日專挑女性下手，兩名死者與六名傷者都是女性，有可能是獨自犯案。而根據芬蘭媒體消息，嫌犯曾申請庇護被拒。警方至十九日在圖爾庫逮捕四名摩洛哥人，同時發出國際逮捕令追捕另一名「危險」嫌犯。

芬蘭安全情報局（ＳＵＰＯ）六月才把芬蘭的恐攻風險從「最低」調升一級至「較高」，當時研判的可能威脅來自伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）。人口五百五十萬的芬蘭，過去兩年共接納逾四萬兩千五百名難民。