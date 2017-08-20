西班牙恐攻 原設定炸彈+汽車

2017-08-20

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕西班牙連環恐怖攻擊輪廓浮現，調查人員指出，暴徒原本計畫發動規模更大、由汽車衝撞結合爆裂物爆炸的複合恐攻，但因十六日製造炸彈的失誤，迫使他們轉而發動較單純的汽車攻擊。

攻擊前一天炸彈製造失誤

十六日清晨加泰隆尼亞南方小鎮阿爾卡納爾（Alcanar）發生民宅爆炸案，造成一死一傷，現場發現約二十個丁烷與丙烷氣瓶。當時警方認為，這是瓦斯爆炸意外。十八個小時後，巴塞隆納就發生汽車衝撞路人攻擊。

調查人員的結論是，造成十四死、逾一百三十人受傷的巴塞隆納與坎布里爾斯恐攻案涉案人達十二人，他們原計畫在一輛大卡車內裝置一支瓦斯瓶炸彈，以便在繁忙地區製造威力強大的爆炸，由於在六月倫敦橋卡車攻擊事件後，租用大卡車須出具執照，因此取得困難，他們改變計畫，準備打造兩個較小的爆裂裝置，並分別裝進兩輛租來的廂型車後座，而在阿爾卡納爾的炸彈製造行動失敗後，他們被迫轉而進行「較原始的」攻擊。

開車主嫌逃往法國

在巴塞隆納蘭布拉大道犯案八小時後，亦即十八日凌晨，一輛奧迪汽車在坎布里爾斯連撞三人，接著撞上一輛停在檢查站旁的警車。攻擊者拿刀、開山刀與斧頭下車，繼續行凶，一名警察立即舉槍擊斃當中四人，第五名攻擊者逃脫並舉刀猛砍一名行人臉部，另一名警察以衝鋒槍將他擊斃。

警方稍後證實五名凶嫌身分，包括之前被認為是開車衝撞蘭布拉大道人群的十七歲青年穆薩．歐卡比爾（Moussa Oukabir），以及十九歲的胡賽因．阿布雅庫（El Houssaine Abouyaaqoub）與阿拉（Said Aallaa）、二十一歲的歐瑪．希查米（Omar Hychami） 及哥哥莫哈梅德．希查米（Mohamed Hychami）。警方並逮捕年齡在二十一至三十四歲的四嫌，包括歐卡比爾二十八歲的哥哥崔斯（Driss）。警方認為，尚未歸案的三人中，有兩人已在製彈失敗時傷亡，唯一在逃的是阿布雅庫二十二歲的哥哥尤尼斯（Younes），據信他在蘭布拉大道攻擊中充當駕駛，已逃向法國，西班牙與法國正聯手追緝他。