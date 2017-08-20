1張照片 看盡白宮人事走馬燈

2017-08-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普一月廿日就職以來，白宮權鬥不斷，被開除或自請離職的幕僚人數出奇地高。近日一張廣泛流傳的照片，忠實反映出白宮人事地震的情況。

這張一月廿八日在白宮橢圓形辦公室拍攝的照片，當時被幕僚圍繞的川普，正在接聽俄羅斯總統普廷恭賀他就職的電話。未料不到七個月，照片中的六人只剩下川普和副總統彭斯續留白宮，其他四名幕僚，弗林、史派瑟、蒲博思、巴農，都已離職。

白宮前國家安全顧問弗林因私下和俄方談論解除美國對俄干預大選的制裁，二月被迫請辭。接著在七月請辭的白宮前新聞秘書史派瑟，疑似不滿史卡拉穆奇空降白宮聯絡室主任一職，憤而選擇離開白宮。史派瑟請辭後沒多久，川普宣布解除白宮前幕僚長蒲博思的職務，由前國土安全部長凱利接任。而八月十八日首席策士巴農確定離職後，照片中川普的幕僚形同全部走光光。

這張白宮合影其實並未包括所有人事變動。此前，原任副國家安全顧問的麥克法蘭（K.T. McFarland），五月改出任美國駐新加坡大使。

白宮聯絡室主任的任命則一波三折，保守派媒體人士杜布克（Michael Dubke）三月上任、五月辭職，由史派瑟代理職務至七月史卡拉穆奇獲得任命；未料史卡拉穆奇完全來不及和川普合影，上任僅十天，便因受訪時口出惡言，批評白宮同僚而黯然下台。