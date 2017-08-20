白宮內鬥敗陣 巴農回媒體開戰

2017-08-20

自認在野更能為川普議題奮戰

〔編譯張沛元、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國總統川普十八日開除有「偉大操控者」之稱的白宮首席策士巴農。六十三歲的巴農是去年川普入主白宮的一大功臣，也是川普上台後推動諸多民族主義與反全球化議題的主要建構者，但他始終與以川普女婿庫希納為首的溫和派白宮幕僚不和；下台後的巴農立刻重返原本任職的右派媒體，誓言持續為右派議題與打倒反對派而戰。

白宮新聞秘書桑德絲十八日發表聲明，證實白宮幕僚長凱利與巴農雙方都同意，十八日就是巴農任職白宮的最後一天，「我們感謝他的服務與祝他萬事如意」；川普則拖到十九日才有所回應，發推文感謝巴農及在去年加入他的競選團隊所扮演的角色。

民主黨對巴農去職深感欣喜，共和黨大抵上保持緘默，部分保守派倡議人士表示失望。巴農的民族主義式與局外人式保守主義是川普能在政壇崛起的一大指引力，並為川普競選團隊注入民粹主義與更敏銳攻擊民主黨對手陣營；巴農隨川普進入白宮後一度呼風喚雨，慫恿川普落實部分引發爭議的競選承諾，如穆斯林旅行禁令與退出巴黎氣候協定。

巴農丟官後立即返回右派媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News），重拾執行總裁職位與主持編輯會議，並誓言透過布萊巴特攻擊反對他的人士，包括共和黨當權派，「我一定會摧毀反對者」。巴農在接受保守派雜誌「旗幟週刊」專訪時還說，他離開白宮顯示當年他們奮鬥與獲勝的川普政府已經結束……川普未來在完成當初奮力爭取、特別是美墨邊境築牆等大事上，將更困難。但巴農也說，離開白宮在野反而能更有效率為川普議題奮戰，「誰擋路，我們將與之一戰」。布萊巴特資深編輯波拉克則在推特直接寫下「宣戰」（#WAR）標籤。

川普近來對巴農的忌憚漸增，曾告訴幕僚長凱利須解決白宮幕僚內鬥；據傳巴農對川普也有諸多不滿，早在七日便提出辭呈，原訂本週對外宣布，兩人卻又因維州種族暴力與川普失言而重新靠攏，十六日巴農在專訪中反駁川普觸怒龍顏，去職成定局。美國媒體點名，下一個丟官的是巴農在白宮的盟友、川普反恐顧問戈卡。

董雲裳有望真除亞太助卿

華府外交人士表示，巴農去職後，表現受到國務卿提勒森肯定的代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）有望敗部復活，正式接任亞太助卿一職。巴農日前受訪時坦承，是他否決了對中國不夠強硬的董雲裳接任國務院亞太助卿。亞太助卿的職務與亞洲各國互動最密切，但川普就職後一直搞不定人選，是川普政府激烈內鬥的指標。