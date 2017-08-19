各國聲援西班牙 川普豬血子彈亂入

2017-08-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙恐攻案令國際敵愾同仇，各國政府同聲譴責，並表達與受害者站在一起之意。然而，美國總統川普十七日先推文說，美國譴責巴塞隆納恐攻，將竭盡所能提供必要協助，不過約一小時後，川普又在推特上發表「高論」，表示「研究了美國潘興將軍（John Pershing）對付被俘恐怖份子的手段，（當地）卅五年沒再有過激進伊斯蘭恐怖行動」！這段推文顯示川普似乎對眾多歷史學者視為杜撰虛構的歷史軼事信以為真，引發非議。

這是川普老調重彈此一謠傳，即據稱一九○九至一三年間擔任菲律賓莫洛省總督的潘興的部隊抓了五十名穆斯林反抗份子，只留一名活口，餘皆以浸過豬血的子彈槍決。菲律賓當時還是美國殖民地，莫洛省居民大半為穆斯林，他以總督身分率兵進剿穆斯林「叛亂」。

川普去年在總統大選造勢活動就暗示過這個故事，他當時稱「各位聽過這個吧？」「他們那時就有恐怖主義問題，就跟我們一樣。」他還稱，「廿五年來，都沒再發生問題好嗎？一勞永逸。」但對此，歷史學者不是質疑，就是完全駁斥。

梵蒂岡、俄、中、菲、澳、紐、聯合國、歐盟及其成員國都表達對西國的哀悼與支持。聯合國秘書長古特瑞斯對恐怖份子加以譴責，德國總理梅克爾辦公室在聲明中指這是「令人作嘔的攻擊」，對死難者深表哀悼。歐盟總部十八日降半旗，中午並默哀一分鐘。法國總統馬克宏表示法國與西國人民同在，並指這是「一場悲慘的攻擊」。英相梅伊推文寫道，與西國同一陣線。