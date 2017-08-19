巴塞隆納遭襲 美兩月前就預警

2017-08-19

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕過去十三個月，伊斯蘭恐怖份子在歐洲許多城市發動連串攻擊，其中包括七起汽車衝撞行人的慘劇。巴塞隆納居民反映，他們早就擔心將成為攻擊目標，並質疑為何當局仍疏於防範。西班牙媒體披露，美國中央情報局早在兩個月前便通知加泰隆尼亞警方，警告蘭布拉大道恐遭攻擊，結果一語成讖。

報導說，在倫敦、斯德哥爾摩、柏林與尼斯接續發生汽車攻擊事件後，西班牙與外籍情報單位越來越憂心加泰隆尼亞的首府巴塞隆納將成為聖戰士下一個攻擊目標。事實上，巴塞隆納的居民對此也有預感，有些民眾希望警方能在觀光景點廣設護柱或障礙物，以阻止汽車衝撞行人。在蘭布拉大道開花店三十年的莫亞也說，蘭布拉是容易下手的目標，「如果我們提高警覺，比如現場派駐警車，或許可拯救許多生命」。

英國衛報報導，蘭布拉大道的攻擊凸顯三層意義。一是，應該將車輛視為恐怖份子標準配備與常用武器。由於開車衝撞人群無須技術，這使得激進份子可在欠缺訓練與必要管道之下，仍可執行複雜攻擊。

第二層教訓是，無差別式攻擊意味著觀光客與遊客最容易成為受害對象。極端組織「伊斯蘭國」（IS）可能隨時隨地任意犯案，使得公共場所比過去更加危險。

西班牙維安 百密一疏

第三層意義是，即使維安再嚴密，總有百密一疏的時刻。在二○○四年，西班牙首都馬德里遭恐怖組織「開打」爆炸攻擊，造成近兩百人死亡、逾兩千人受傷，自此西班牙挹注大筆資金於情報系統，提升情蒐能力，這使過去十三年西班牙免於伊斯蘭主義者的恐怖攻擊，二○○八年遏阻多起重大恐攻計畫，去年至少攔阻十件相關計謀，今年再度破獲兩起，然而，最後仍會有某人突破防線，成功犯案。