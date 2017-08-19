澳洲女遊歐三月 連遇三次恐攻

2017-08-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕十七日午後，陽光灑在巴塞隆納最知名的街道「蘭布拉大道」上，來自西班牙國內外的遊客人山人海，一輛白色廂型車宛如死神化身，猛地大力衝撞人群，只留下遍地死傷和驚恐，包括西國在內，已知至少卅四國國民死傷，有年僅卅五歲的義籍電腦公司員工布魯諾在妻小面前慘遭撞死，而在荷槍實彈的警方封鎖蘭布拉大道及其周邊道路並與嫌犯交火時，英國女演員萊拉．羅亞斯嚇到躲在飯店的冷凍櫃，幸運逃過一劫。

蘭布拉大道恐攻發生時，蘇格蘭知名人權律師安瓦爾正走在大道上，他說，「忽然間，我聽到一聲巨響，整條街道的人開始尖叫奔逃」，卅秒內，警車、救護車、持槍員警蜂擁而至，我們被隔離在案發現場外，接著很快就被推離現場。

遊客賽爾喬則看到一名男子沿著大道跑，警方在後追捕，「他似乎掉了一個黑色金屬物體，看來是手槍」。距案發地點百公尺的遊客麥克林回想，「突然間，許多人歇斯底里地朝我們狂奔而來，他們說有人中槍了。」居民蓋勒先聽到尖叫和一點碰撞聲，然後看見人群四散，行凶車輛朝大道的中間路段全速衝去，絲毫沒減速，「我當下就意識到這是場恐攻或類似情況」。

廿六歲澳洲女子摩納可說，這已是她三個月來第三次碰上恐攻，前兩次是六月在倫敦遇到恐怖份子在倫敦橋襲擊路人，幾天後又在巴黎聖母院遇到警察遭刺傷。她說自己來歐洲旅遊前就有心理準備，恐攻並不會阻止她做想做的事。

而度假勝地坎布里爾斯汽車衝撞人群事件，餐廳女侍馬克爾說午夜聽到槍聲，還以為是煙火。馬克爾還看到某個看似外籍人士的人躺在地上，「頭上中了一槍」，他朋友大喊「救命」。許多西班牙民眾表示，不能理解為何坎布里爾斯竟會遭逢如此暴力，這裡是觀光客闔家到訪的寧靜之地，許多人帶著孩童閒逛。