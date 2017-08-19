連環恐攻14死 西班牙擊斃5匪

IS犯案 8小時內兩觀光大城130傷
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕西班牙觀光大城巴塞隆納，十七日下午五時發生一輛廂型車衝撞人群的攻擊，造成至少十四死，上百人受傷。八小時後，另一觀光之都坎布里爾斯（Cambrils）又發生汽車衝撞人群事件，造成六名平民與一名警察受傷，案發後，警方與暴徒爆發槍戰，五名攻擊者遭擊斃。西班牙當局根據犯案手法，認定兩案是相互關聯的恐怖攻擊。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）則已出面承認行凶。
橫跨巴塞隆納中心的蘭布拉大道（Las Ramblas）是該城最重要的觀光景點之一，商店、攤販與餐廳林立，中央的三線道徒步區擠滿觀光客與街頭藝人，汽車只能在道路側邊行駛。目擊者指出，一輛白色廂型車從蘭布拉大道起點，也就是「加泰隆尼亞廣場」附近，突然高速以Ｚ字形橫衝直撞四百多公尺，攻擊者顯然儘可能讓多人倒地，當車輛卡住後就棄車逃逸。
事發後，蘭布拉大道遭封鎖，配備手槍與自動武器的軍警展開緝凶任務，商店、餐廳與大眾運輸關閉。警方在廂型車內發現摩洛哥籍二十八歲青年歐卡比爾（Driss Oukabir）證件，他於十七日晚間向警方自首，表示他十八歲的弟弟穆薩．歐卡比爾（Moussa Oukabir）偷取他的身分證件租車。據信穆薩是巴塞隆納居民，他在社群媒體上曾表示，若他是世界之王，他將「屠殺異教徒，讓穆斯林依據宗教生活」。
之後，巴塞隆納南方一百二十公里處的坎布里爾斯十八日凌晨發生一輛奧迪A3汽車衝撞行人的攻擊案，汽車衝撞後翻覆，但車內包括一名婦女在內的五名攻擊者有部分逃出後，竟然持續刺殺行人，當中四人遭警方現場擊斃，另一人送醫後不治。這些攻擊者身穿炸彈背心，警方之後發現炸彈背心都是假的。
警方認為，這兩起攻擊案涉案者屬於同一個集團，約八到十二人，他們策劃已久，主嫌可能與距巴塞隆納兩百公里的阿爾卡納爾十六日晚間發生的一起造成一死七傷的民宅爆炸案有關。目前西國警方已在阿爾卡納爾等地逮捕四名嫌疑犯，其中三人是摩洛哥籍，另一人是西班牙人，四人都無恐怖犯罪紀錄。警方說，已確定廂型車駕駛身分，他是遭射殺的五名攻擊者之一，但未說明他是否為穆薩．歐卡比爾。至於兩起恐攻案受傷的一百三十人中，有十七人狀況危急，另有三十人傷勢嚴重。
十八日上午蘭布拉大道重新開放，西班牙總理拉霍伊與國王菲利普六世在午後，前往加泰隆尼亞廣場，為連環恐攻的受害者默哀，在場群眾高呼「我們不怕」。拉霍伊宣布全國哀悼三天，並呼籲全國團結一致，擊潰那些想奪走我們價值與生活方式的人。西班牙在二○○四年遭遇歐洲迄今死傷最慘重的恐怖攻擊，當時首都馬德里通勤列車遭多枚炸彈攻擊，造成一九一人死亡，「開打」恐怖組織宣稱犯案。
芬蘭也傳男子攻擊路人 兩死六傷
芬蘭西南部古城圖爾庫（Turku）當地時間十八日下午，在市中心的普托里市集發生一起男子持刀襲擊路人事件，造成至少二死六傷。警方開槍擊中男子腿部並予以逮捕，正調查犯案動機，尚未確認為恐攻事件。警方呼籲市民暫時遠離市中心，並且加強首都赫爾辛基機場、火車站等交通樞紐安全防護。