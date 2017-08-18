黃之鋒等入獄 林飛帆：希望你們都安好

2017-08-18

〔記者楊淳卉、曾韋禎、蘇芳禾、鍾麗華／台北報導〕香港「雨傘運動」的青年代表人物黃之鋒、羅冠聰和周永康，十七日被判入獄。總統府對此表示，「感到相當遺憾」，港府應認真看待港人的熱切期望，並以耐心與多元社會進行真誠對話與溝通。陸委會則說，國際社會與香港輿論均對判決結果發表批評意見，擔心「司法政治化」破壞香港司法獨立性，影響國際對香港投資環境的信心，陸委會將密切關注後續發展。

總統府︰「感到相當遺憾」

總統府發言人林鶴明表示，香港居民期待改革與民主，期待可以選擇自己嚮往的生活與制度，而言論自由、集會自由與司法獨立，更是港府對香港居民的莊嚴承諾，港府應認真看待港人的熱切期望，並以耐心與多元社會進行真誠對話與溝通。

陸委會副主委邱垂正也對判決感到遺憾。他表示，支持港人追求民主、自由、法治、人權，是政府的一貫立場；陸委會希望港府能以正面包容態度看待港人訴求，透過理性與和平方式耐心對話溝通，化解爭議。

民進黨則表示，越嚴厲的壓制，只會激起愈多反抗，呼籲港府以包容和開放態度，透過對話和溝通，正視香港青年追求民主自由理念的呼聲，勿以嚴峻法律阻礙港人追求民主自由空間。

時代力量立委黃國昌表示，「判決令人憤怒」，一九九七年政權移轉前，香港雖然沒有民主，但建立了法治，政權移轉給中國廿年後的今天，不僅爭取民主遭受打壓，就連法治都已嚴重沉淪，任由北京的黑手伸入摧殘殆盡，「但相信他們的理念與奮鬥，終將鼓舞更多的香港新世代，勇敢站出來爭取自己的未來。」

太陽花學運領袖林飛帆在臉書上貼出他婚宴時與周、羅、黃等人的合照，痛心表示他們兩個月前來台給他祝福，如今看到他們面對如此嚴峻的處境，鋃鐺入獄，讓人心痛。

林飛帆說，這些被判囚的年輕行動者，不是第一起香港政治犯的案例，也不會是最後一起；對他而言，此刻就是難堪而心碎地見證了他們的朋友成為政治犯，非常沉重。

林表示，他前晚短暫與羅冠聰、黃之鋒視訊通話，他們笑著要自己別擔心，「失去自由的日子裡，難以想像你們的處境，希望你們都安好。」