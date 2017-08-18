美國會斥 中迫害港新世代民運

2017-08-18

促參議院通過「香港人權與民主法」

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對香港二○一四年「雨傘運動」時的學生領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康，十七日下午被判刑入獄且立即入監，「美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）」稍早發表聲明表示，北京明目張膽地以高壓手段，企圖粉碎香港新世代的民主運動，並且破壞「一國兩制」安排，美國政策必須反映出這些現況，並促請聯邦參議院儘快通過「香港人權與民主法」。

據「香港市民支援愛國民主運動聯合會」祕書李卓人昨日上午在「臉書」上貼三張手機畫面截圖，顯示ＣＥＣＣ通訊傳播及政策主任弗里普斯（Scott Flipse）所寄電子郵件，標題為「針對『雨傘運動』領袖的『政治起訴』之主席聲明」。這份聲明由ＣＥＣＣ主席、聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）和副主席、聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）各自發布，魯比歐提到，黃、周、羅及其他雨傘運動抗議人士都是支持民主的鬥士，不是該被監禁的罪犯，針對這些青年所做的政治起訴和重新判刑乃可恥行徑；同時進一步證明，香港可貴的自治正遭削弱。

史密斯則聲明說，判決是對香港做為法治城市的聲譽之另一重擊，北京正亟於利用香港法院與檢方來撲滅支持民主的運動，以遂行其政治工作，一個廢除立法會合法選舉結果並且對雨傘運動領袖重新判刑的司法制度，如何能讓人信任？對全球其他地方的人而言，此舉看似旨在限制言論自由的政治起訴。他還說，美國必須展現對自由與法治的堅定支持，若中國政府不再遵守「中英聯合聲明」的承諾，美國政策就必須有所調整，並且重新評估美國法律賦予香港的特殊地位。

香港人權與民主法草案最早由共和、民主兩黨國會議員在雨傘運動後期提出，重申美國國會一九九二年通過的「美國—香港政策法（俗稱「香港關係法」）」，監察香港的人權和政治發展。香港人權與民主法草案寫道，港人因參與爭取普選權利的非暴力示威而遭逮捕或拘禁，美國駐外館處不得因此對他們拒發簽證。而曾打壓香港人權與自由，尤其是監視、綁架、拘留或逼供香港書商和新聞工作者的人士，該法案賦予美國總統有權拒絕他們入境與凍結在美資產。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）表示，法案將授權總統向北京問責，對中國官員發出強烈信號—若企圖違背承諾、破壞香港自由，就會自食其果。